دوري الأمم الأوروبية: إسبانيا تحرز اللقب بعد فوزها على كرواتيا بركلات الترجيح

نفذ داني كارفخال ركلة حاسمة، ليقود إسبانيا للفوز بأول ألقابها خلال أكثر من عقد، بالتفوق 5-4 على كرواتيا بركلات الترجيح في نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في روتردام الأحد. وسدد كارفخال (31 عاما)، الفائز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، الركلة السادسة والأخيرة بهدوء بطريقة بانينكا، ليهدي إسبانيا لقبها الأول منذ الفوز ببطولة أوروبا 2012.

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توجت إسبانيا بطلة للنسخة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، بفوزها على كرواتيا 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي الأحد في روتردام في المباراة النهائية.

وكانت النسخة الأولى من هذه المسابقة من نصيب البرتغال على حساب هولندا 1-0 في موسم 2018-2019، في حين تغلبت فرنسا على إسبانيا 2-1 في النسخة الثانية موسم 2020-2021.

وعوضت إسبانيا بالتالي خروجها المبكر في مونديال قطر، ما أدى إلى إقالة مدربها لويس أنريكي، واستبدل به لويس دي لا فوينتي.

في المقابل، فشل الجيل الذهبي للمنتخب الكرواتي في التتويج بأي لقب، بعد أن كان قاب قوسين أو ادنى من ذلك في البطولات الكبرى في السنوات الأخيرة، حيث خسر نهائي مونديال روسيا عام 2018 أمام فرنسا 2-4، واكتفى بالمركز الثالث في مونديال قطر أواخر العام الماضي.

وفرض حارس مرمى أتلتيك بلباو أوناي سيمون نفسه نجما للمباراة، بعد أن تصدى لركلتين ترجيحيتين للوفرو ماير وبرونو بيتكوفيتش.

وكانت إسبانيا تغلبت على إيطاليا 2-1 في نصف النهائي، في حين تخطت كرواتيا هولندا الدولة المضيفة بالفوز عليها 4-2.

وفي مباراة المركز الثالث، تغلبت إيطاليا على هولندا 3-2 في وقت سابق في أنسخيده.

فرانس24/ أ ف ب

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