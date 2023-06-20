تونس والجزائر في ديربي مغاربي مثير استعدادا للمنافسات المقبلة

تتقابل كل من الجزائر وتونس الثلاثاء في مقابلة ديربي مغاربي حبي ومثير، يعول عليه مدربا المنتخبين لقياس مدى تقدم استعداد مجموعتيهما لخوص المنافسات المقبلة، وعلى رأسها نهائيات كاس أفريقيا في يناير/ كانون الأول في ساحل العاج. كما تعتبر المقابلة مواجهة بين جارين شقيقين لتأكيد قوة كل منهما كرويا إلى جانب المغرب بالمنطقة.

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تتواجه كل من الجزائر وتونس في ديربي مغاربي حبي الثلاثاء بملعب 19 ماي في عنابة، والذي من المرتقب أن تتابعه جماهير غفيرة من الجزائريين، الذين سيستغلون فرصة لعب "ثعالب الصحراء" بالأرض لمتابعة أداء لاعبيهم، خاصة بعد الأداء الرفيع الذي ظهروا به أمام أوغندا رغم أن الخضر لعبوا ببعض الاحتياطيين.

كما سيكون نسور قرطاج أمام تحدي جديد للظهور بوجه مشرف لاسيما بعد خسارتهم أمام غينيا الاستوائية بهدف مقابل لاشيء، وواجه بسبب نتيجتها المدرب جلال القادري الكثير من الانتقادات.

وكانت الغلبة في آخر لقاء جمع بين تونس والجزائر للخضر في كأس العرب في الدوحة في 2021 التي انتهت بفوزهم بهدفين نظيفين. وعادة ما تعرف المباريات بين الجارين الشقيقين أجواء حماسية ومثيرة، يحاول فيها كل منهما إثبات قوته الكروية بالمنطقة، كما ستكون فرصة للمدربين لتجريب لاعبين جدد والتأكد من العطاء المتواصل لآخرين حتى يكون المنتخبين في أحسن الاستعدادات للمنافسات المقبلة.

وذكرت مواقع إلكترونية أن المقابلة ستنقلها القناة الجزائرية السادسة، كما أن هناك محاولات من التلفزيون التونسي للتوصل لاتفاق لنقل المباراة. وتنطلق المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت البلدين.

فرانس24

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