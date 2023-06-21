رونالدو يخوض مباراته رقم 200 مع البرتغال ويقود منتخب بلاده إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2024

كرة القدم

واصل كريستيانو رونالدو إنجازاته القياسية بعد أن خاض مباراته رقم 200 مع منتخب بلاده البرتغال خلال مواجهة أمام إيسلندا، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم. وسجل لاعب نادي النصر السعودي البالغ 38 عاما هدف الفوز، معززا رقمه القياسي كأفضل هداف دولي برصيد 123 هدفا، ليضع فريقه على مشارف النهائيات.

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احتفل كريستيانو رونالدو (38 عاما) الثلاثاء بمباراته رقم 200 مع المنتخب البرتغالي بتسجيله هدف الفوز على مضيفه الإيسلندي 1-0 الثلاثاء في العاصمة ريكيافيك، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وبهذا الفوز الرابع تواليا، حافظت البرتغال على العلامة الكاملة وعززت صدارتها برصيد 12 نقطة واقتربت من النهائيات المقررة في ألمانيا العام المقبل، بفارق نقطتين عن سلوفاكيا الفائزة على ليشتنشتاين 1-0، وخمس نقاط عن لوكسمبورغ الفائزة على البوسنة 2-0 (علما أن الأول والوصيف يتأهلان مباشرة).

سجل لاعب النصر السعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، معززا رقمه القياسي كأفضل هداف دولي برصيد 123 هدفا. وحصل على تكريم من ممثلي كتاب غينيس للأرقام القياسية قبل صافرة البداية بعد أن عزز رقمه كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية، بعد 20 عاما على ظهوره الأول في 2003 في سن الـ18 و6 أشهر و15 يومًا.

وقد غاب عن التسجيل خلال الفوز على البوسنة 3-0 السبت في الجولة الثالثة، بعد أن سجل ضد كل من ليشتنشتاين ولوكسمبورغ في النافذة الأولى في آذار/مارس الماضي عندما حطم الرقم القياسي للكويتي بدر المطوع (196 مباراة دولية).

فرانس24/ أ ف ب

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