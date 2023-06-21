نادي الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي لمدة ثلاث سنوات

أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي قادما من تشيلسي، بعقد لمدة 3 سنوات، الثلاثاء. وبذلك يلتحق كانتي (32 عاما) بمواطنه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، الذي انضم للاتحاد في وقت سابق من الشهر الجاري في صفقة ضخمة. وأصبح الدوري السعودي جاذبا للاعبين كبار في أوروبا بعد انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في نهاية العام الماضي.

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أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي، لينضم إلى مواطنه كريم بنزيما.

ونشر الاتحاد في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب تشلسي الإنكليزي السابق البالغ 32 عاما، يستعرض العقود المقدمة له، ويظهر علامات الرفض على وجهه، ثم يقول في ختامه: "هل صدقتم ذلك؟ لا تستمعوا للأخبار الكاذبة. أنا نمر الآن".

وكتب رئيس النادي أنمار الحائلي: "يسير العمل في كل وقت واتجاه، ومهما بلغت التحديات، ليكون الفريق في الموعد الموسم المقبل ليس فقط من أجل اسم نادينا، ولكن لتمثيل الكرة السعودية في استضافة المونديال العالمي في مملكتنا الغالية والبطولة الآسيوية والبطولات المحلية.. مرحبا بنمرنا الجديد كانتي".

وتستضيف السعودية كأس العالم للأندية المقبلة في كانون الأول/ديسمبر، بمشاركة الاتحاد كونه بطل الدوري في الدولة المضيفة.

وكان الحائلي ألمح مع نائبه أحمد الكعكي إلى إتمام صفقة التعاقد، بنشرهما تغريدة "WelcomeBox2Box"، في إشارة لمركز اللاعب في خط الوسط الدفاعي.

وكان الاتحاد قد نجح في ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، الهداف السابق لريال مدريد الإسباني، وحامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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