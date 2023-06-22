أول محطة في الطريق لأولمبياد باريس 2024: اللجنة المنظمة تكشف الجمعة عن مسار الشعلة الأولمبية

أولمبياد باريس 2024

ستكشف اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 الجمعة مسار الشعلة الأولمبية، تزامنا مع مرور 130 عاما على الاجتماع الذي نظمه البارون بيار دو كوبيرتان في جامعة السوربون بحضور فاعلين رياضيين على المستوى العالمي، بنية بعث الألعاب الأولمبية التي كانت تجري ما قبل التاريخ في أثينا. بهذه المناسبة، تستعرض فرانس24 أبرز المحطات في طريق الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي تستضيفها "مدينة الأضواء" بعد عام.

عدة أحداث رياضية في باريس في صيف 2023 قبل عام من موعد الألعاب الأومبية.

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تتحضر العاصمة الفرنسية باريس لأولمبياد 2024 بنوع من الإثارة التي ترافق شوق الأحداث الرياضية الكبرى، وتبدأ الجمعة بكشف اللجنة المنظمة عن مسار الشعلة الأولمبية.

ولم يتم اختيار هذا التاريخ على وجه الصدفة، بل إنه يتزامن مع مرور 130 عاما على الاجتماع الذي نظمه البارون بيار دو كوبيرتان في جامعة السوربون في قلب باريس، بحضور فاعلين رياضيين على المستوى العالمي، بنية بعث الألعاب الأولمبية التي كانت تجري ما قبل التاريخ في أثينا.

وقبل أن تستضيف باريس العالم في يوليو/تموز من العام المقبل، ستعيش تظاهرات متنوعة ستكون بمثابة محطات بارزة في طريق الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

من بين هذه التظاهرات، وصول الشعلة الأولمبية من أثينا، مهد الألعاب الحديثة التي أعاد بعثها البارون الفرنسي بيار دو كوبيرتان في عام 1896. ويشكل مسار الشعلة عبر المدن والمناطق حدثا خاصا في حد ذاته، وستجول 60 مقاطعة في طريقها نحو "مدينة الأضواء" باريس، حيث ستشتعل وسط هتافات عشرات آلاف المتفرجين والمشجعين الذين سيصطفون على ضفاف نهر السين لمتابعة موكب الوفود المشاركة.

ونرصد في ما يلي أبرز المحطات التي ستقودنا نحو الأولمبياد 33، والتي سنسلط الضوء عليها من خلال تغطيتنا المستمرة، سواء على موقع أو قناة فرانس24 بلغاتها الأربع.

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ستصل الشعلة الأولمبية إلى فرنسا في 8 مايو/أيار 2024 من بوابة مدينة مرسيليا قادمة من اليونان، وذلك بعد إيقادها في موقع أولمبي قديم. وبالتالي ستبدأ رحلة جديدة عبر 60 مقاطعة فرنسية ستحتفل بها أشد الاحتفال، لتحل في باريس يوم العيد الوطني في 14 يوليو/تموز.

من 9 إلى 16 يوليو/تموز 2023: إجراءات تجارب بمواقع سباقات القوارب الشراعية بمرسيليا

قررت لجنة تنظيم ألعاب باريس 2024 إجراء تمارين في المواقع التي تستضيف منافسات القوارب الشراعية بمرسيليا لأجل التأكد من جاهزيتها.

26 يوليو/تموز 2023: عام قبل انطلاق الألعاب الأولمبية

سيبدأ العد التنازلي لألعاب باريس الأولمبية في 26 يوليو/تموز 2023، ويصادف الحدث العالمي البارز في 2024 مرور 100 عام على أولمبياد باريس 1924، وهي آخر مرة استضافت فيها العاصمة الفرنسية الألعاب الصيفية.

وبهذه المناسبة، ستعرض فرانس24 على مختلف منصاتها يوما خاصا حافلا بالأخبار والتقارير المتنوعة.

خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2023: تجارب في نهر السين استعدادا للمنافسات المائية

ستقوم لجنة باريس 2024 بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب سلسلة من التجارب في نهر السين الذي يحتضن المنافسات المائية، لاسيما عند جسر ألكسندر الثالث في قلب العاصمة. وسيشارك عدة رياضيين في هذه الفترة في سباقات فردية وجماعية متنوعة، تجسيدا للوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بأن يسبح الباريسيون في مياه النهر الشهير.

28 أغسطس/آب 2023: بداية العد التنازلي للألعاب البارالمبية

ستخصص فرانس24 يوما خاصا لهذ الحدث، علما أن الألعاب البارالمبية باتت حدثا كبيرا تعززت أهميته على مر الدورات والسنين منذ أول نسخة استضافتها روما في عام 1960.

سبتمبر/أيلول 2023: إبلاغ المتطوعين بمهامهم خلال الألعاب

خلال هذا الشهر وحتى نهاية العام، سيتم إبلاغ 45 ألف متطوع، تم اختيارهم للمشاركة في التنظيم (لا سيما من خلال الإرشادات والتوجيهات التي غالبا ما يحتاج لها الجمهور)، بمهامهم خلال الحدث الرياضي العالمي. لكن بعضهم قد يشارك في تنظيم التجارب في مرسيليا وباريس خلال الصيف.

23 و24 سبتمبر/أيلول 2023: تمارين سباق الدراجات الجبلية

ستجري تمارين عامة لسباق الدراجات الجبلية (في تي تي) في 23 و24 سبتمبر/أيلول 2023 بجبل إيلانكور بضاحية إيفلين (جنوب غرب العاصمة الفرنسية)، وهي أعلى قمة بالمنطقة الباريسية.

أكتوبر/تشرين الأول 2023: بيع التذاكر للألعاب البارالمبية

افتتاح الشبابيك لبيع التذاكر للألعاب البارالمبية 2024، والتي ستجري من 28 أغسطس/آب لغاية 8 سبتمبر/أيلول. وسيعرض للبيع ما يعادل نصف مجموع التذاكر بسعر 25 يورو أو أقل.

29 أبريل/نيسان حتى 8 مايو/أيار 2024: إجراء تمارين لمنافسات السباحة بموقع سان دوني

يعتبر مركز السباحة الأولمبي بضاحية سان دوني شمالي باريس، المنشأة الرياضية الوحيدة التي تم تشييدها لمناسبة أولمبياد باريس. وستستقبل المنشأة من 29 أبريل/نيسان لغاية 8 مايو/أيار تمارين خاصة في عدة سباقات مثل الغطس والسباحة الإيقاعية وكرة الماء.

4 و5 مايو/أيار 2024: تمارين منافسات الهوكي على العشب

تنظم لجنة باريس 2024 دورة خاصة في رياضة الهوكي على العشب في 4 و5 مايو/أيار 2024 على ملعب إيف دو مانوار بمدينة كولومب، ضاحية أو دو سين (شمال غرب العاصمة)، وهو الملعب ذاته الذي احتضن بعض منافسات أولمبياد 1924.

8 مايو/أيار 2024: وصول الشعلة الأولمبية إلى مرسيليا

الشعلة هي رمز الألعاب الأولمبية، وستصل إلى فرنسا في 8 مايو/أيار 2024 إلى ميناء مرسيلياعلى متن سفينة "بيليم"، إحدى أقدم السفن التي لا تزال تواصل نشاطها في أوروبا، وذلك بعد رحلة تستغرق 10 أيام في البحر قادمة من اليونان. وقبل إبحارها من أثينا، يتم إيقاد الشعلة كالعادة لتنذر بوشوك موعد انطلاق الألعاب الأولمبية.

وقد شدد عمدة مرسيليا بونوا بايان على الروابط الوثيقة بين مدينته واليونان، وقال في فبراير/شباط الماضي: "تأسست مرسيليا على يد الإغريق قبل 2600 عام. وطلبنا استقبال الشعلة على ضفافنا لأجل استعادة الصلة بهذه الحقبة من التاريخ من خلال الصداقة وروح التضامن".

14 يوليو/تموز 2024: وصول الشعلة إلى باريس

بعد رحلة عبر 60 مقاطعة فرنسية، ستصل الشعلة الأولمبية إلى باريس في يوم العيد الوطني، 14 يوليو/تموز. وحسب وكالة رويترز للأنباء، قد يتم وضعها في برج إيفل.

24 يوليو/تموز 2024: بداية المنافسات

تنطلق الألعاب الأولمبية يومان قبل موعد حفل الافتتاح الرسمي، وذلك في 24 يوليو/تموز بمنافسات في بعض الرياضات الجماعية، مثل الروغبي بسبعة لاعبين وكرة القدم وكرة اليد.

26 يوليو/تموز 2024: حفل افتتاح أولمبياد باريس

أخيرا، تدخل باريس في حلمها الأولمبي الذي يكون قد أصبح حقيقة، وستقيم حفلا افتتاحيا استثنائيا إذ أنه سيجري للمرة الأولى في الهواء الطلق وبالتحديد على نهر السين. ففي حدود الساعة الثامنة و24 دقيقة مساء، تمر نحو مئة سفينة تقل مختلف الوفود المشاركة في الألعاب، من جسر أسترليتز إلى برج إيفل.

11 أغسطس/آب: إسدال الستار على باريس 2024

بعد نحو 15 يوما من التنافس والإثارة، يسدل الستار على أولمبياد باريس في ملعب استاد دو فرانس في ضاحية سان دوني، لكن الروح الأولمبية ستبقى "يقظة" إذ أنها ستبعث من جديد لمدة 17 يوما، حتى نهاية الألعاب.

28 أغسطس/آب 2024: حفل افتتاح الألعاب البارالمبية

استضافت باريس الألعاب الأولمبية في 1900 و1924، لكنها تحتضن الألعاب البارالمبية للمرة الأولى في تاريخها. وتجري المنافسات على مدى 11 يوما، وستحظى بحفل افتتاح بهيج في الهواء الطلق بين جادة الشانزليزيه وساحة الكونكورد.

8 سبتمبر/أيلول 2024: حفل اختتام الألعاب البارالمبية

سيُعلن ختام الألعاب البارالمبية نهاية أولمبياد باريس بعد حماس رياضي استمر لأسابيع. فهل تعود الألعاب لـ "مدينة الأضواء" في 2124؟

علاوة مزياني

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