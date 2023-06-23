اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تكشف عن موعد إيقاد الشعلة الأولمبية

أولمبياد باريس 2024

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 أنه سيتم إيقاد الشعلة الأولمبية في في 16 نيسان/ أبريل المقبل، إيذانا بالعد التنازلي لانطلاق الألعاب الأولمبية بين 26 تموز/ يوليو و11 آب/ أغسطس 2024. وستصل الشعلة إلى مرسيليا في أول محطاتها الفرنسية في الثامن من أيار/ مايو المقبل.

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قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 الجمعة إنه سيتم إيقاد الشعلة الأولمبية في 16 نيسان/ أبريل من العام القادم.

وكشفت اللجنة أن ألعاب باريس تضم 11 حدثا في العاصمة الفرنسية.

وسيتم إيقاد الشعلة في قرية أولمبيا القديمة، مسقط رأس الألعاب، وستبقى في البلاد حتى مغادرتها إلى فرنسا من أثينا في 27 نيسان/ أبريل.

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جولة في أنحاء فرنسا

وستصل الشعلة إلى مرسيليا في الثامن من أيار/مايو المقبل. وسيستمر تتابع الشعلة في العاصمة الفرنسية - لا سيما عبر مونبلييه وكورسيكا وبوردو ومون سان ميشيل - حتى السابع من حزيران/يونيو، عندما تغادر مدينة بريست الساحلية على متن قارب للاستمرار في التتابع في الأراضي الفرنسية.

وستعود إلى بر فرنسا على متن قارب في 18 حزيران/ يونيو. وبعد ذلك ستسافر عبر ستراسبورغ ورانس وليل من بين مدن أخرى، قبل العودة إلى باريس يومي 14 و 15 تموز/ يوليو.

Sur la Route de #Paris2024​



Le Relais de la Flamme Olympique fera briller nos territoires ! ​



Voici le parcours de 68 jours de fête et de célébrations en France.​



Pour plus de détails sur les villes traversées, on passe le relais aux départements 👇 pic.twitter.com/u4uLKjlH0n — Paris 2024 (@Paris2024) June 23, 2023

وفي احتفال تقليدي في موقع الألعاب القديمة، تضيء ممثلة تلعب دور كاهنة بارزة الشعلة لكل دورة أولمبية- صيفا أو شتاء - باستخدام مرآة قبل تمريرها إلى حامل الشعلة الأول على حافة الملعب الأولمبي القديم في أولمبيا.

وبعد تتابع قصير في اليونان، يتم تسليم الشعلة إلى المدينة المضيفة. وقال منظمو أولمبياد باريس إنهم سيستخدمون سفينة ذات صواري ثلاث لنقلها إلى مدينة مرسيليا الساحلية، حيث ستقام منافسات الشراع في الأولمبياد.

وعادة ما يتم نقل الشعلة، الموضوعة في مصباح أمان، بالطائرة إلى المدينة المضيفة للألعاب الأولمبية.

وتعتبر مرسيليا نقطة انطلاق النسخة الفرنسية للأولمبياد. وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز الشهر الماضي إن منظمي باريس 2024 يخططون لوضع الشعلة الأولمبية على برج إيفل.

فرانس24/ رويترز

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