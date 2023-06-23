دوري كرة السلة الأمريكي: الموهبة الفرنسية ويمبانياما الخيار الأول لسان أنطونيو سبيرز

ضم نادي سان أنطونيو سبيرز رسميا اللاعب الواعد الفرنسي فيكتور ويمبانياما إلى صفوفه خلال درافت (اختيارات) 2023 المخصص لضم لاعبين جدد إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "أن بي إيه" التي جرت ليل الخميس الجمعة في نيويورك. ويعتبر كثيرون ويمبانياما (19 عاما، 2,21م) موهبة سلوية خارقة، وهو يصل إلى الدوري كأكثر الخيارات المرغوب فيها منذ انضمام "الملك" ليبرون جيمس إلى "أن بي إيه" في عام 2003. وقال عنه جيمس إنه "أشبه بالكائن الفضائي".

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العمر: 19 عاما، الطول: 2,21 م، العلامة الخاصة: موهبة.. استخدم نادي سان أنطونيو سبيرز البطاقة الأولى في درافت (اختيارات) 2023 المخصص لضم لاعبين جدد إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "إن بي ايه" التي جرت ليل الخميس الجمعة، لاختيار اللاعب الواعد الفرنسي فيكتور ويمبانياما.

ويعتبر كثيرون ويمبانياما موهبة سلوية خارقة وهو يصل إلى الدوري كأكثر الخيارات المرغوب فيها منذ انضمام "الملك" ليبرون جيمس إلى "أن بي إيه" في عام 2003.

وعانق الشاب البالغ 19 عاما أفراد أسرته حين أكد سبيرز قراره، وقال لشبكة "إي أس بي وهو يذرف الدموع أنه "عقب الاختيار الذي كشف عنه مفوض ’أن بي إيه‘" آدم سيلفر في ملعب باركليز في نيويورك "أنجزت شيئا كنت أحلم به طوال حياتي". وأضاف: "عند سماع هذه الجملة من آدم سيلفر والتي حلمت بها كثيرا، كان يجب أن أذرف الدموع".

في سان أنطونيو، احتشد مشجعو سبيرز في ملعب "إيه تي أند تي" الذي يتسع لـ19 ألف شخص لمشاهدة حفل الدرافت على شاشة عملاقة وصفقوا طويلا بعد تأكيد اختيار ويمبانياما.

وفي مقابلة مع "إي أس بي أن" قبل اختياره، قال ويمبانياما: "من الواضح أن هدفي سيكون دائما الفوز بالألقاب. ولكن أيضا للمجتمع، والفريق، وقاعدة الجماهير التي أعرف أنني أستطيع استقطاب المزيد منها".

من ناحيته، رأى المدير العام لسان أنطونيو، براين رايت، أن ويمبانياما الذي سيكشف عنه الفريق رسميا في تكساس السبت "موهبة فريدة". قال في مقابلة مع "إي أس بي أن": "يتحدث الناس عن موهبة الأجيال، ويفكرون فقط في المهارة في الملعب، لكنها أكبر من ذلك". وتابع "تراه يفعل أشياء لم تكن حتى لتخمن أن أي شخص يمكن أن يفعلها".

وبدوره، أثنى نجم لوس أنجلس ليكرز ليبرون جيمس على الوافد الجديد قائلا إن مهارات ويمبانياما تجعله أندر من "أحادي القرن" و"أشبه بالكائن الفضائي". وأضاف: "لم يسبق لأحد أن رأى شخصا طويل القامة مثله ومرنا ورشيقا مثله في الملعب"، مؤكدا على أنه "بالتأكيد موهبة الجيل".

فرانس24/ أ ف ب

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