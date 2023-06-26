نجم كرة السلة الفرنسي فيكتور ويمبانياما يغيب عن بطولة كأس العالم المقبلة

اتخذ نجم كرة السلة الفرنسي فيكتور ويمبانياما قرارا بعدم المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المرتقب تنظيمها بين 25 آب/أغسطس و10 أيلول/سبتمبر، بسبب التزامه مع ناديه الأمريكي الجديد سان أنتونيو سبيرز الذي اتخذه خيارا أول في دارفت (اختيارات) الدوري الأسبوع الماضي. ويعتبر كثيرون ويمبانياما موهبة رياضية خارقة بعد بلوغه الدوري كأكثر الخيارات المرغوب فيها منذ انضمام "الملك" ليبرون جيمس إلى "أن بي إيه" في عام 2003.

فيكتور ويمبانياما متحدثا إلى وسائل الإعلام في 24 حزيران/يونيو 2023 في مركز AT&T في سان أنطوني، تكساس.

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بعد أسبوع من انضمامه إلى نادي سان أنتونيو سبيرز الأمريكي، قال نجم كرة السلة الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما إنه لن يخوض منافسات بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده، مضيفا أنه يفضل التركيز على موسمه الأول في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مع ناديه الذي اعتمده أول خيار في دارفت (اختيارات) الدوري الأسبوع الماضي، وذلك وفق ما قاله في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" نشرت الاثنين.

قال النجم البالغ 19 عاما "لن يكون ذلك واقعيا من حيث التطور ولن يكون حكيما من الناحية الصحية".

واعتبر لاعب ميتروبوليتانز 92 السابق أن هذا القرار "حاسم" و"محبط" في نفس الوقت، مشيرا إلى أن المشاركة في المونديال بين 25 آب/أغسطس و10 أيلول/سبتمبر كانت ستعني إجمالي "170 مباراة في 24 شهرا"، بما فيها الموسم المقبل وأولمبياد باريس 2024.

وأضاف اللاعب فارع الطول (2,24 م) "آمل أن يتفهم الناس ذلك. (...) لا يزال منتخب فرنسا مهما بالنسبة لي. أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب معه. لكنني أعتقد أنها تضحية ضرورية".

وأكد ويمبانياما الذي خاض أول مباراة دولية مع فرنسا، بطلة أوروبا 2013، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضد ليتوانيا، أن سبيرز لم يضغط عليه للتخلي عن كأس العالم.

وأضافت "ليكيب" التي أجرت المقابلة في تكساس على هامش تقديمه من قِبَل ناديه الجديد، أنه اتخذ هذا القرار "بنفسه" بعد استشارة محيطه، والطاقم الطبي الذي يتابعه يوميا، وكذلك العديد من المسؤولين في المنتخب ومدربه فنسان كوليه الذي سيعلن عن التشكيلة الأربعاء.

ووقعت فرنسا، حاملة برونزية المونديالين الأخيرين وفضية أولمبياد طوكيو عام 2021، في المجموعة الثامنة إلى جانب كندا ولبنان ولاتفيا في المونديال الذي تستضيفه اليابان والفلبين وإندونيسيا.

ينظر إلى اللاعب على نطاق واسع باعتباره موهبة لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيله، وهو الأكثر ترقبا منذ ليبرون جيمس الذي كان الخيار الأول في درافت الدوري عام 2003.

فرانس24/ أ ف ب

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