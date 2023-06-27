بطولة إسبانيا: ريال مدريد يعلن تجديد عقد الكرواتي مودريتش عاما إضافيا

أعلن ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، تمديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي الإثنين. وقال ريال في بيان، إنه توصل لاتفاق مع مودريتش البالغ عمره 37 عاما لتمديد التعاقد بينهما حتى 30 حزيران/يونيو 2024. ويلعب مودريتش في ريال منذ 2012 قادما من توتنهام هوتسبير، وخاض 488 مباراة مع النادي، وأحرز 23 لقبا، منها خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب للدوري.

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جدد ريال مدريد عقد لاعب وسطه المخضرم الكرواتي الدولي لوكا مودريتش عاما إضافيا حتى 2024، وفق ما أعلن النادي الإسباني الإثنين.

ولا يزال مودريتش عن 37 عاما لاعبا أساسيا في ريال مدريد، وقرر البقاء على الرغم من الاهتمام الكبير من الدوري السعودي الذي أراد الحصول على خدماته مع نهاية عقده الحالي مع ريال الذي ينتهي هذا الشهر.

ولحق مودريتش بالألماني توني كروس، داني سيبايوس، وناتشو فرنانديز، في قائمة اللاعبين الذين مددوا عقودهم هذا الصيف.

جاء في بيان للنادي الملكي: "وافق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب، الذي سيظل مرتبطا بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

وتابع: "في 11 موسما بقميصنا، خاض 488 مباراة، وفاز بـ23 لقبا"، بينها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني في 3 مناسبات.

انضم المتوج بالكرة الذهبية 2018 إلى فريق العاصمة قادما من توتنهام الإنكليزي عام 2012.

سيواجه اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ38 في أيلول/سبتمبر المقبل منافسة في خط الوسط الموسم المقبل، بعد استقدام الدولي الإنكليزي الشاب جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل قرابة 100 مليون يورو (109 ملايين دولار)، في ظل تواجد أيضا كروس وسيبايوس والفرنسيين إدواردو كامافينغا وأوريليان تشاوميني.

أنهى مودريتش موسمه الطويل بحلوله وصيفا مع كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية بالخسارة أمام إسبانيا، ولم يعلن بعد ما إذا سيعتزل دوليا، كما أشيع، أو سينافس في نهائيات كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل في حال تأهل بلاده.

فرانس 24/ أ ف ب

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