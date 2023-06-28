كرة المضرب: أنس جابر تغادر بطولة إيستبورن مبكرا بالخسارة أمام الإيطالية جورجي

كرة المضرب

غادرت التونسية أنس جابر الأربعاء إيستبورن لكرة المضرب من بوابة ثمن النهائي بعد خسارتها أمام الإيطالية كاميلا جورجي بمجموعتين دون رد، وذلك قبل 5 أيام على انطلاق ويمبلدون. وتعتبر بداية جابر على الملاعب العشبية كارثية حيث كانت خرجت من الدور الأول في دورة برلين 500 الأسبوع الماضي.

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لم تنجح التونسية أنس جابر، المصنفة سادسة عالميا في بلوغ ربع نهائي بطولة إيستبورن لكرة المضرب بعد أن خسرت أمام الإيطالية كاميلا جورجي 6-3 و6-2، وذلك قبل 5 أيام على انطلاق ويمبلدون.

ولم تشكل التونسية أي خطر على منافستها المصنفة 67 والتي وصلت إلى نصف نهائي إيستبورن في العامين الماضيين.

وتعتبر بداية جابر على الملاعب العشبية كارثية حيث كانت خرجت من الدور الأول في دورة برلين 500 الأسبوع الماضي.

وتواصل "وزيرة السعادة" التي تبلغ 28 عاما بحثها عن لقبها الأول في غراند سلام بعد بلوغها نهائي بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة العام الماضي.

إلى ذلك، تابعت الشابة الأمريكية كوكو غوف انتصاراتها بفوزها السهل على البريطانية جودي بوراج 6-1 و6-1 وضربت موعدا في ربع النهائي مع مواطنتها جيسيكا بيغولا الثالثة التي عانت للفوز على الكولومبية ماريا أوسوريو سيرانو 6-2 و1-6 و6-3.

قالت غوف التي احتاجت لـ59 دقيقة فقط للتخلص من منافستها "تواجدي في مدينة مثل إيستبورن حيث يمكنك المشي يذكرني بالمنزل. هو مكان هادئ وأنا بحاجة إلى ذلك قبل الدخول في بطولة كبرى".

وفازت اللاتفية يلينا أوستابينكو على البريطانية هارييت دارت 6-3 و6-4، فيما انسحبت البرازيلية بياتريس حداد مايا أمام الكرواتية بترا مارتيتش بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأخيرة 6-4 و3-2 في المجموعة الثانية.

وتلعب مارتيتش أمام الأمريكية ماديسون كيز الفائزة على الصينية تشيو وان الصاعدة من التصفيات 6-2 و7-6 (3/7).

وقلبت الروسية داريا كاساتكينا التاسعة تأخرها بمجموعة أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا، وصيفة ويمبلدون 2021، إلى فوز 3-6 و6-3 و6-3، فيما تغلبت الفرنسية كارولين غارسيا، الخامسة عالميا، على الرومانية آنا بوغدان 6-3 و6-4.

فرانس24/ أ ف ب

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