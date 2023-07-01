سباق فرنسا للدراجات ينطلق من مدينة بلباو الإسبانية والبريطاني آدم ييتس يفوز بالمرحلة الأولى

طواف فرنسا 2023

انطلقت السبت النسخة الـ110 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية في مدينة بلباو الإسبانية حيث شهدت المرحلة الأولى من السباق الأشهر عالميا في هذه الرياضة فوز البريطاني آدم ييتس بالمركز الأول متفوقا على شقيقه التوأم سايمون، ليرتدي بذلك القميص الأصفر في أول يوم من المنافسة.

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تمكن البريطاني آدم ييتس من الفوز بالمرحلة الأولى من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الذي انطلقت نسخته الـ 110 السبت في مدينة بلباو الإسبانية، متقدما بذلك على شقيقه التوأم سايمون ليرتدي القميص الأصفر في اليوم الأول من السباق الأشهر عالميا في هذه الرياضة.

وأقيمت المرحلة على مسافة 182 كلم، قطعها آدم بزمن قدره 4.22.49 ساعات متقدما بفارق 4 ثوان عن شقيقه سايمون و12 ثانية عن السلوفيني تادي يوغاتشار.

وهي المرة الأولى التي يفوز بها ييتس (30 عاما) بإحدى مراحل طواف فرنسا، لكن سبق له ارتداء القميص الأصفر على فترة أربعة أيام عام 2020.

وفي نسخة العام الماضي التي انطلقت من العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، أحرز الدانماركي يوناس فينغيغارد لقب الطواف، منهيا بذلك حقبة السلوفيني تادي بوغاتشار حامل اللقب في نسختي 2020 و 2021 والذي حلّ في المرتبة الثانية.

وفيما يلي ترتيب الخمسة الأوائل في نسخة هذا العام من الطواف:

1- البريطاني آدم ييتس 4.22.49 ساعات

2- البريطاني سايمون ييتس بفارق 4 ثوان

3- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 12 ثانية

4- الفرنسي تيبو بينو بفارق 12 ثانية

5- الكندي مايكل وودز بفارق 12 ثانية

ترتيب بطولة العالم:

1- آدم ييتس 4.22.39 ساعات

2- سايمون ييتس بفارق 8 ثوان

3- بوغاتشار بفارق 18 ثانية

4- بينو بفارق 22 ثانية

5- وودز بفارق 22 ثانية

فرانس24/ أ ف ب

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