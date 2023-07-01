مرسيليا يتجه نحو ضم الدولي المغربي حارث لصفوفه بصفة نهائية

مونديال قطر 2022

يتجه مرسيليا الفرنسي نحو ضم الدولي المغربي أمين حارث إلى صفوفه بشكل نهائي، بإعلانه تفعيل شرائه من نادي شالكه الألماني. وانتقل حارث إلى النادي الفرنسي في موسم 2021 لكن غاب عن تشكيلته بسبب الإصابة خلال معظم فترات الموسم الماضي. وفرض حارث نفسه ضمن خط وسط النادي الفرنسي خلال الموسم ما قبل الماضي إذ لعب 34 مباراة وسجل له خمسة أهداف.

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قرر مرسيليا تفعيل بند شراء عقد لاعب الوسط الدولي المغربي أمين حارث من شالكه الألماني، وفق ما أعلنه النادي، الثالث في الدوري الفرنسي لكرة القدم، السبت في بيان.

ويلعب حارث البالغ من العمر 26 عاما مع مرسيليا على سبيل الإعارة منذ بداية موسم 2021-2022، لكنه غاب عن صفوفه أغلب فترات الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أرغمته على الخضوع لعملية جراحية وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر والمساهمة في إنجازه التاريخي ببلوغه نصف النهائي قبل أن ينهيه في المركز الرابع.

وكان حارث الذي بدأ مسيرته الكروية مع نانت، قد فرض نفسه ركيزة أساسية في صفوف مرسيليا في الموسم قبل الماضي إذ لعب معه 34 مباراة وسجل خمسة أهداف، وساهم في حلوله وصيفا خلف باريس سان جرمان.

وخاض حارث 119 مباراة مع شالكه الذي انتقل إلى صفوفه عام 2017 وسجل له 13 هدفا، وساهم في إنهائه موسم 2017-2018 في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ البطل.

فرانس24/ أ ف ب

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