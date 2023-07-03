سباق فرنسا للدراجات: البلجيكي فيليبسن يفوز بالمرحلة الثالثة والبريطاني ييتس يحافظ على القميص الأصفر

طواف فرنسا 2023

تصدر البلجيكي ياسبر فيليبسن المرحلة الثالثة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الإثنين في بايون بفضل السرعة النهائية أمام الألماني فيل باوهاوس والأسترالي كاليب إيوان. فيما حافظ البريطاني آدم ييتس على القميص الأصفر.

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البلجيكي فيليبسن بطل المرحلة الثالثة لطواف فرنسا للدراجات والبريطاني ييتس يحتفظ بالقميص الأصفر، 3 تموز/ يوليو 2023.

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حصل البلجيكي ياسبر فيليبسن الإثنين على المرتبة الأولى في المرحلة الثالثة من سباق فرنسا للدراجات الهوائية .

وقطع فيليبسن (25 عاما) مسافة المرحلة التي بلغت 193.5 كلم وربطت بين مدينتي أموريببيتا الإسبانية وبايون الفرنسية بزمن 4 ساعات و43 دقيقة و15 ثانية محققا فوزه الثالث في مسيرته الاحترافية في طواف فرنسا.

وحقق الدراجون الـ102 الأوائل التوقيت ذاته بينهم ييتس متصدر الترتيب العام الذي حل في المركز 66 اليوم وحافظ على القميص الأصفر.

وأهدر البريطاني مارك كافنديش فرصته الأولى لتحطيم الرقم القياسي في عدد الانتصارات في الطواف والتي يتقاسمها مع مواطنه إيدي ميركس (34 فوزا) بحلوله سادسا.

وسيحاول كافنديش تحقيق إنجازه الثلاثاء في المرحلة الرابعة التي تعد أيضا بالوصول في سباق سريع على حلبة سباقات السيارات نوغارو.

وتربط المرحلة الرابعة بين داكس ونوغارو على مسافة 182 كلم.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثالثة:

1- البلجيكي ياسبر فيليبسن 4.43.15 ساعات

2- الألماني فيل باوهاوس التوقيت ذاته

3- الأسترالي كاليب إيوان التوقيت ذاته

4- الهولندي فابيو ياكوبسن التوقيت ذاته

5- البلجيكي فاوت فان أيت التوقيت ذاته

الترتيب العام:

1- البريطاني آدم ييتس 13.52.33 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 6 ثوان

3- البريطاني سايمون ييتس بفارق 6 ث

4- الفرنسي فيكتور لافاي بفارق 12 ث

5- البلجيكي فاوت فات أيت بفارق 16 ث

فرانس24/ أ ف ب

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