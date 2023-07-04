كرة المضرب: التونسية أنس جابر تبلغ الدور الثاني من بطولة ويمبلدون

كرة المضرب

تأهلت التونسية أنس جابر الثلاثاء إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بعد تغلبها على البولندية ماغدالينا فريخ بمجموعتين بدون رد. وبسبب الإصابات، لم تكن استعداداتها لبطولة ويمبلدون مثالية التونسية وخرجت مبكرا في برلين وإيستبورن .

التونسية أنس جابر تبلغ الدور الثاني من دورة ويمبلدون المفتوحة للتنس، 4 تموز/ يوليو 2023.

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حجزت التونسية أنس جابر، المصنفة سادسة عالميا الثلاثاء مقعدا لها في الدور الثاني ببطولة ويمبلدون لكرة المضرب، بعد أن تغلبت على البولندية ماغدالينا فريخ بمجموعتين بدون مقابل بواقع 6-3 و6-3.

وخلال الموسم عانت اللاعبة التونسية من الإصابات ولم تكن استعداداتها لبطولة ويمبلدون مثالية إذ خسرت مبكرا في برلين وإيستبورن لكن المصنفة السادسة عالميا قدمت أداءها المعهود أمام فريخ.

وبعدما أهدرت فرصة لكسر إرسال منافستها المصنفة 70 عالميا، تقدمت اللاعبة التونسية في الشوط الخامس بفضل ضرباتها المتقنة لتحسم المجموعة الأولى. واستعرضت اللاعبة البالغ عمرها 28 عاما، والتي خسرت نهائي العام الماضي أمام إيلينا ريباكينا ترسانتها من الضربات لتتقدم 3-1 في المجموعة الثانية.

وعلى عكس سير المباراة، كسرت فريخ إرسال منافستها قبل أن تدرك التعادل لكن اللاعبة التونسية حرصت على إنهاء الأمور سريعا بعدما احتاجت ثلاث مجموعات للتغلب على منافستها البالغ عمرها 25 عاما.

واستعادت أنس تقدمها بعدما لعبت فريخ كرة تجاوزت حدود الملعب وحسمت الفوز على شوط إرسالها لتحدد موعدا معالبلجيكية غير المصنفة يسالين بونافنتور أو الصينية القادمة من التصفيات باي تشوتشوان.

فرانس24/ رويترز

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