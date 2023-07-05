طواف فرنسا للدراجات: الأسترالي جاي هيندلي يفوز بالمرحلة الخامسة ويخطف صدارة الترتيب

طواف فرنسا 2023

فاز الأسترالي جاي هيندلي الأربعاء بالمرحلة الخامسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية أمام الإيطالي جوليو تشيكوني والنمساوي فيليكس غال، ليخطف في الوقت ذاته صدارة الترتيب العام بفارق 47 ثانية عن الدانماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب.

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في نهاية المرحلة الخامسة من سباق فرنسا للدراجات، ارتدى الأسترالي جاي هيندلي القميص الأصفر. 5 يوليو/ تموز 2023.

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ضرب الأسترالي جاي هيندلي عصفورين بحجر واحد في المرحلة الخامسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الأربعاء إذ أنه اجتاز خط النهاية في المركز الأول وخطف صدارة الترتيب العام.

وأنهى المرحلة التي امتدت 162.7 كلم بفارق 32 ثانية عن الإيطالي جوليو تشيكوني والنمساوي فيليكس غال. كما أنه تقدم في الترتيب العام على الدانماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب الذي فاز بمعركة تكتيكية مع السلوفيني تادي بوغاتشار وبات يتقدم عليه بفارق 53 ثانية.

قال هيندلي بعد الفوز: "أنا هنا من أجل أن أفوز باللقب والهدف كان الابتعاد قدر المستطاع عن الآخرين".

الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة:

1- الأسترالي جاي هيندلي 22:15.12 ساعة

2- الدانماركي يوناس فينغيغارد بفارق 47 ثانية

3- الإيطالي جوليو تشيكوني بفارق 1:03 دقيقة

4- الألماني إيمانويل بوخمان بفارق 1:11 دقيقة

5- البريطاني آدم ييتس بفارق 1:34 دقيقة

فرانس24/ أ ف ب

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