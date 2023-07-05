كرة القدم: تعيين الإسباني لويس إنريكي مدربا جديدا لنادي باريس سان جرمان

أعلن نادي باريس سان جرمان الأربعاء في بيان تعيين الإسباني لويس إنريكي (53 عاما) مدربا جديدا للفريق خلفا للفرنسي كريستوف غالتييه. وقال رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي "إنها مرحلة جديدة، طريقة جديدة في اللعب، إنه أحد أفضل المدربين في العالم، ليس بفضل ما فاز به ولكن لأسلوبه الهجومي في كرة القدم".

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بات الإسباني لويس إنريكي مدربا جديدا لنادي باريس سان جرمان خلفا للفرنسي كريستوف غالتييه المقال إثر موسوم مخيب. وقال النادي الباريسي إن إنريكي (53 عاما) وقع عقدا لعامين.

وقال القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي خلال مؤتمر صحافي: "إنها مرحلة جديدة، طريقة جديدة في اللعب، إنه أحد أفضل المدربين في العالم، ليس بفضل ما فاز به ولكن لأسلوبه الهجومي في كرة القدم". من جهته، قال أنريكي: "يمكنني أن أضمن لكم أننا سنعمل كفريق".

بدأ إنريكي، لاعب ريال مدريد ثم برشلونة سابقا، مسيرته التدريبية في عام 2008 في الفريق الرديف لبرشلونة قبل أن يتولى تدريبات نادي روما الإيطالي. ثم عاد لبرشلونة حيث أصبح مدربا للفريق الأول في 2014 ويحقق معه ثلاثية تاريخية بفوزه بالدوري الإسباني والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وكانت آخر تجربة له كمدرب مع المنتخب الإسباني والذي قاده لنصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 2000 ولنهائي كأس عصبة الأمم الأوروبية، لكنه خرج خائبا من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 على يد المنتخب المغربي.

في عام 2017، كان إنريكي خلف إحدى أسوأ ليالي باريس سان جرمان في دوري الأبطال، عندما حقق "ريمونتادا" خيالية مع برشلونة وهزم الفريق الفرنسي 6-1 في إياب الدور ثمن النهائي بعد أن دخل سان جرمان المباراة متقدما 4-0 ذهابا.

ويلتقي في العاصمة الفرنسية مجددا مع البرازيلي نيمار الذي أشرف عليه بين 2014 و2017 في النادي الكاتالوني.

فرانس24/ أ ف ب

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