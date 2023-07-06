طواف فرنسا للدراجات: المرحلة السادسة للسلوفيني بوغاتشار والقميص الأصفر للدانماركي فينغيغارد

طواف فرنسا 2023

فاز السلوفيني تادي بوغاتشار الخميس بالمرحلة السادسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، متقدما على الدانماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب، لكن الأخير خطف صدارة الترتيب العام من الأسترالي جاي هيندلي.

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فاز السلوفيني تادي بوغاتشار وفاز بالمرحلة السادسة من النسخة الـ110 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، والتي امتدت 145 كلم بين تارب وكوتيريه في جبال البيرينيه، أمام الدانماركي يوناس فينغيغارد لكن الأخير خطف القميص الأصفر وصدارة الترتيب العام.

وأنهى بطل عامي 2020 و2021 المرحلة السادسة الجبلية متقدما بفارق 24 ثانية عن فينغيغارد حامل اللقب، لكن الوصافة كانت كافية للأخير كي ينتزع صدارة الترتيب العام من الأسترالي جاي هيندلي.

وأنهى هيندلي مرحلة الخميس سادسا بفارق دقيقتين و39 ثانية عن بوغاتشار الذي صعد إلى المركز الثاني بفارق 25 ثانية عن فينغيغارد، وذلك بعد تحقيقه فوزه الأول في هذه النسخة والعاشر في طواف فرنسا.

ويخوض الدراجون الجمعة مرحلة مسطحة تمتد لمسافة 170 كلم بين مون-دو-مارسان وبوردو.

الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة:

1- الدانماركي يوناس فينغيغارد 26:11:09 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 25 ثانية

3- الأسترالي جاي هيندلي بفارق 1:34 دقيقة

4- البريطاني آدم ييتس بفارق 3:14 د

5- الإسباني كارلوس رودريغيس كانو بفارق 3:30 د

فرانس24/ أ ف ب

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