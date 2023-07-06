كرة القدم: النجم الفرنسي كيليان مبابي في زيارة إلى الكاميرون مسقط رأس والده

وصل نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي الخميس إلى الكاميرون، مسقط رأس والده، حيث سيقوم برحلة تستمر عدة أيام وتشمل أعمالا خيرية وسط ترحيب حار من الجماهير. من المقرر أن يزور مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع في ضواحي العاصمة، كما أنه يتوجه السبت إلى قرية والده ويلفريد مبابي، الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربا لكرة القدم.

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وصل نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي الخميس إلى الكاميرون، مسقط رأس والده، وسط ترحيب حار من الجماهير، وارتدى المئات من المشجعين قميص فريقه باريس سان جرمان لاستقباله.

هتفت الجماهير باسم المهاجم البالغ 24 عاما عند خروجه من مطار العاصمة ياوندي، وقدمت مجموعة من حوالي مئة راقص تقليدي عرضا على شرفه. من جانبه، حيا مبابي الحشود الذين أبقاهم عناصر الشرطة على مسافة منه، قبل أن يُنقل بعيدا في سيارة دفع رباعي ذات نوافذ داكنة.

من المقرر أن يزور الجمعة مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع في ضواحي العاصمة. كما أنه من المقرر أن يشارك في مباراة لكرة السلة من المتوقع أن يشارك فيها لاعب دوري كرة السلة الأمريكي السابق يواكيم نواه، نجل يانيك. كما سيشارك في مباراة كرة القدم ضد نادي فان ديتودي من الدرجة الثانية.

خلال زيارته التي تستمر عدة أيام، سيبقى قائد منتخب فرنسا في مجمع فنادق تابع لعائلة بطل كرة المضرب الفرنسي السابق يانيك نواه الذي يعيش في ياوندي.

ويتوجه السبت إلى جبالة، قرية والده ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربا لكرة القدم.

تأتي زيارة مبابي في ظل غموض حول مستقبله في باريس سان جرمان إذ خيّره رئيس النادي ناصر الخليفي بين "توقيع عقد جديد" أو الرحيل.

فرانس24/ أ ف ب

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