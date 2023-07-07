طواف فرنسا للدراجات: البلجيكي فيليبسن يحقق فوزه الثالث وفينغيغارد يبقى متصدرا

فاز البلجيكي جاسبر فيليبسن للمرة الثالثة في إحدى مراحل النسخة 110 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعدما ظفر بالمركز الأول ضمن المرحلة السابعة، فيما احتفظ الدانماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب بالقميص الأصفر وصدارة الترتيب العام. والسبت، سيخوض الدراجون مرحلة ليبورن-ليموج لمسافة 201 كلم والتي ستكون متوسطة من حيث الصعوبة الصعودية.

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تمكن البلجيكي جاسبر فيليبسن من تحقيق فوزه الثالث في النسخة الـ110 من مسابقة طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعد أن أنهى المرحلة السابعة في المركز الأول.

من جانبه، احتفظ الدانماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب بالقميص الأصفر وصدارة الترتيب العام.

وسبق أن فاز البلجيكي البالغ 25 عاما بالمرحلتين الثالثة والرابعة من هذه النسخة، وقد رفع رصيده الإجمالي إلى 5 انتصارات في الطواف الفرنسي الشهير الذي يشارك فيه للمرة الرابعة (لم ينه نسخة 2019 وحل في المركزين 109 و91 عامي 2021 و2022).

🎙️ "He [Cavendish] was really strong. I would also have loved to see him win, I think everybody [would]."



🎙️Il [Cavendish] était hyper fort. J'aurais adoré le voir gagner, je pense que tout le monde en a envie. #TDF2023 @jasperphilipsen @continental_fr pic.twitter.com/mEnehnOUI8 — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2023

وكما كانت الحال في فوزيه الأولين، بدا فيليبسن الأسرع مجددا في مراحل السرعة (سبرينت) التي كانت هذه المرة لمسافة 170 كلم بين مون-دو-مارسان وبوردو، حارما البريطاني مارك كافنديش من الفوز بالمرحلة الخامسة والثلاثين له في هذا الطواف والانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه راهنا مع البلجيكي إدي ميركس (من 1969 حتى 1975).

وتقدم فيليسبن بالسرعة النهائية على كافنديش والإريتري بينيان جيرماي الذي حل ثالثا، فيما جاء فينغيغارد في المركز الثاني والعشرين لكن متعادلا بالتوقيت مع مطارده المباشر السلوفيني تيدي بوغاتشار الذي جاء في المركز الخامس والعشرين، وثالث الترتيب العام الأسترالي جاي هيندلي الذي حل في المركز الحادي والعشرين.

وبذلك، بقي فينغيغارد في الصدارة التي انتزعها الخميس من هيندلي، متقدما بفارق 25 ثانية على بوغاتشار الثاني و1,34 دقيقة على الأسترالي.

والسبت، سيخوض الدراجون مرحلة ليبورن-ليموج التي تمتد لمسافة 201 كلم وستكون متوسطة من حيث الصعوبة الصعودية.

طواف فرنسا للدراجات: الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة

البلجيكي جاسبر فيليبسن 3:46:28 ساعات البريطاني مارك كافنديش نفس التوقيت الإريتري بنيام جيرماي نفس التوقيت الإيطالي لوكا موتساتو نفس التوقيت الهولندي ديلان غروينيفيغن نفس التوقيت

🏆 Rankings and jerseys after stage 7



🏆 Classements et maillots distinctifs après l'étape 7#TDF2023 pic.twitter.com/IURK82yXJZ — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2023

طواف فرنسا للدراجات.. الترتيب العام:

الدانماركي يوناس فينغيغارد 29:57:12 ساعة السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 25 ثانية الأسترالي جاي هيندلي بفارق 1:34 دقيقة البريطاني سايمون ييتس بفارق 3:14 د الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 3:30 د

فرانس24/ أ ف ب

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