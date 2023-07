طواف فرنسا للدراجات: البلجيكي فيليبسن يحقق فوزه الثالث وفينغيغارد يبقى متصدرا

🎙️ "He [Cavendish] was really strong. I would also have loved to see him win, I think everybody [would]."



🎙️Il [Cavendish] était hyper fort. J'aurais adoré le voir gagner, je pense que tout le monde en a envie. #TDF2023 @jasperphilipsen @continental_fr pic.twitter.com/mEnehnOUI8