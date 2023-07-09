التونسية أنس جابر تتأهل لثمن بطولة ويمبلدون لكرة المضرب

كرة المضرب

بلغت التونسية أنس جابر السبت ثمن نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب بعد فوزها الصعب على الكندية بيانكا أندريسكو بمجموعتين لواحدة.

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التونسية أُنس جابر تنتفض لتهزم الكندية أندريسكو وتتقدم في ويمبلدون، 8 تموز/ يوليو 2023.

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تمكنت التونسية أُنس جابر السبت من قلب تأخرها أمام الكندية بيانكا أندريسكو لتفوز عليها بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4 وتبلغ ثمن نهائي دور ويمبلدون لكرة المضرب .

وكانت أندريسكو الطرف الأفضل في البداية أمام أُنس التي أصبحت في العام الماضي أول لاعبة عربية تبلغ مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى.

وقالت اللاعبة التونسية البالغ عمرها 28 عاما "يجب أن أشكر الأمطار، فقد منحتني فرصة التحدث إلى مدربي والنظر بمنظور مختلف إلى المباراة. لم أقدم أفضل ما لدي لكني أردت اللعب بشراسة أكبر. واجهت بطلة سابقة في البطولات الكبرى وجعلت مهمتي صعبة".

لكن المصنفة السادسة استعادت سيطرتها بكسر إرسال منافستها الكندية في منتصف المجموعة الثانية قبل إدراك التعادل في المباراة.

وتفوقت أندريسكو في المجموعة الحاسمة وتقدمت بكسر إرسال، لكنها فرطت في تفوقها بخطأ مزدوج قبل هطول الأمطار وتوقف المباراة في الملعب الرئيسي.

ومع استئناف اللعب حافظت أُنس على إرسالها بصعوبة ثم كسرت إرسال أندريسكو بدون خسارة أي نقطة لتتقدم 5-4.

وحسمت أُنس تأهلها إلى الدور الرابع حيث ستواجه بترا كفيتوفا الفائزة باللقب مرتين.

وبحضور الأسطورة بيلي جين كينغ، قالت أُنس إنها كادت تطلب النصيحة من اللاعبة الأمريكية السابقة. وأضافت "الأمر كان محبطا فضربات (أندريسكو) عند الشباك كانت مزعجة، والآن أدركت شعور اللاعبات الأخريات".

وتابعت أُنس موجهة حديثها إلى جين كينج "بيلي كانت تشاهد، وأقسم أنني كنت سألتفت إليها وأسألها عما كانت ستفعله. أنا بحاجة للتحدث إليك من فضلك".

فرانس24/ رويترز

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