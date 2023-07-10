بطولة ويمبلدون للتنس: أنس جابر تسحق كفيتوفا لتواجه ريباكينا في دور الثمانية

تأهلت أنس جابر إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس حيت ستواجه إيلينا ريباكينا في مباراة ستكون صعبة وستسعى خلالها التونسية إلى الثأر لمواجهة العام الماضي، بعد أن تغلبت الإثنين على منافستها البطلة السابقة التشيكية بترا كفيتوفا 6-صفر و6-3.

التونسية أنس جابر تحتفل بفوزها في الجولة الثالثة أمام الكندية بيانكا أندريسكو. بطولة ويمبلدون للتنس، لندن في 8 يوليو/تموز 2023.

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سحقت اللاعبة التونسية أنس جابر الإثنين منافستها البطلة السابقة بترا كفيتوفا 6-صفر و6-3 على الملعب الرئيسي لبطولة ويمبلدون للتنس، لتضرب موعدا في دور الثمانية مع إيلينا ريباكينا في تكرار لمواجهتهما العام الماضي.

وعدّلت أنس تأخرها بمجموعة إلى انتصار على بيانكا أندريسكو السبت لكنها لم تواجه أي مشاكل من هذا النوع اليوم، حيث فازت بالمجموعة الأولى في 22 دقيقة فقط بدون أي مقاومة تذكر.

وكانت ضربات أنس القصيرة الماكرة وتغيير سرعتها وزوايا التسديد قد تسببت في مشاكل كبيرة لبطلة ويمبلدون ‭‭2011‬‬ و2014.

واستفاقت اللاعبة التشيكية المصنفة التاسعة لفترة وجيزة في المجموعة الثانية، إلا أن التونسية أنهت المباراة بشكل رائع لصالحها.

وقالت أنس في مقابلة عقب المواجهة في الملعب: "إنه انتصار مدهش. أحب الطريقة التي تلعب بها بترا. أحترم كثيرا ما فعلته لتنس السيدات والفوز عليها اليوم إنجاز هائل بالنسبة لي".

وتأهلت ريباكينا لاعبة قازاخستان المولودة في موسكو المصنفة الثالثة والتي فازت على أنس بثلاث مجموعات في نهائي العام الماضي، بعد انسحاب منافستها البرازيلية بياتريس حداد مايا بينما كانت متأخرة 4-1 في المجموعة الأولى بسبب إصابة في الظهر.

وقالت أنس عن مواجهة ريباكينا: "ستكون مباراة صعبة. "سأسعى للثأر. كانت مباراة نهائية صعبة العام الماضي. ستجلب الكثير من الذكريات. "أتمنى أن أكرر نفس أداء اليوم لتحقيق الفوز. إنها لاعبة رائعة وتقدم أفضل أداء طوال الوقت".

فرانس24/ رويترز

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