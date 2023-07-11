الإسباني بلباو يفوز بالمرحلة العاشرة من طواف فرنسا للدراجات

بعد خمس سنوات من إنجاز مواطنه عمر فرايلي، يفوز الإسباني بيو بلباو الثلاثاء بالمرحلة العاشرة من طواف فرنسا. وأهدى بلباو الفوز إلى السويسري جينو مادير الذي توفي الأسبوع الماضي عند سقوطه في واد.

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استعادت الدراجة الإسبانية نشوة الانتصارات في طواف فرنسا بفوز متسابقها بيو بلباو الثلاثاء بالمرحلة العاشرة بعد خمس سنوات على إنجاز مواطنه عمر فرايلي.

وعبر المتنافسون الرئيسيون على صدارة الترتيب العام خط النهاية سويا بعد قرابة ثلاث دقائق من بلباو. وكان فرايلي آخر إسباني يفوز في هذه المرحلة من الطواف.

وأهدى بلباو الفوز للسويسري جينو مادير، زميله في فريق "بحرين فيكتوريوس" الذي توفي الشهر الماضي بحادث في طواف سويسرا.

وقال بلباو: "كان علي أن أحقق ذلك من أجل جينو. إنه شعور لا يصدق، لقد انتظرت سنوات من أجل ذلك. كان من الحلم أن نفوز على أرضنا لأننا بدأنا في بلباو".

وسقط مايدر جينو، البالغ من العمر 26 عاما، في واد ضيق وتوفي متأثرا بإصاباته في اليوم التالي.

وامتدت المرحلة على مدى 167 كلم من فولكانيا إلى أيسوار في فرنسا. وحافظ مع نهايتها حامل اللقب الدنماركي يوناس فينغيغارد على صدارة الترتيب العام بفارق 17 ثانية عن السلوفيني تادي بوغاتشار.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة العاشرة:

1- الإسباني بيّو بلباو 3:52.34 ساعات

2- الألماني جورج زيمرمان التوقيت ذاته

3- الأسترالي بن أوكونور التوقيت ذاته

4- اللاتفي كريستس نيلاندز التوقيت ذاته

5- الكولومبي يوهان إستيبان تشافيس التوقيت ذاته

- الترتيب العام:

1- الدانماركي يوناس فينغيغارد 42:33.13 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 17 ثانية

3- الأسترالي جاي هيندلي بفارق 2:40 دقيقة

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 4:22 د

5- الإسباني بيّو بلباو بفارق 4:34 د

فرانس24/ أ ف ب

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