وصول ميسي إلى فلوريدا تمهيدا لانتقاله رسميا إلى إنتر ميامي الأمريكي

وصل النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي إلى فلوريدا، الثلاثاء، ليبدأ تجربة جديدة في مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين، بقميص إنتر ميامي. ومن المتوقع أن يوقع بطل مونديال قطر 2022 على عقد لمدة عامين ونصف ستبلغ قيمته 60 مليون دولار سنويا، وفقا للتقارير، قبل تقديمه للجماهير خلال حفل رسمي في الإستاد يوم الأحد.

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معجبو الأرجنتيني ليونيل ميسي ينتظرون وصوله إلى ملعب "لوكهارت" في "فورت لودرديل"، فلوريدا، في 11 تموز/ يوليو 2023، قبل ظهوره الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) مع إنتر ميامي.

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تمهيدا لانتقاله إلى نادي إنتر ميامي، وصل النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي إلى فلوريدا، الثلاثاء.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية لشبكة "إي أس بي أن" ميسي وأفراد عائلته يخرجون من طائرة خاصة في مطار صغير مجاور لإستاد إنتر ميامي في فورت لودردايل.

بدأ المشجعون بالتجمع في الملعب في وقت مبكر من الصباح قبل موعد وصوله المرتقب.

ومن المتوقع أن يوقع بطل مونديال قطر 2022 على عقد لمدة عامين ونصف، ستبلغ قيمته 60 مليون دولار سنويا، وفقا للتقارير، قبل تقديمه للجماهير خلال حفل رسمي في الإستاد يوم الأحد.

وقال ميسي في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني الأرجنتيني "يافي ألا ايتيرنيداد" بثت الثلاثاء: "نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه. مستعد ومتشوق لمواجهة التحدي الجديد، التغيير الجديد".

وتابع: "لن تتغير عقليتي، وسأحاول أينما كنت أن أبذل قصارى جهدي لنفسي وللنادي الجديد، ومواصلة تقديم الأداء على أعلى مستوى".

وسيكون ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأمريكي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه، الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.

ومن المتوقع أن يساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأمريكي على منصة "آبل تي في". كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

وسيلتحق به زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، فيما سيتولى الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب المنتخب الوطني والنادي الكاتالوني السابق، الإشراف على الفريق.

وقال مالك أكثرية حصص النادي خورخي ماس، إن النادي قد يجري بين "3 و5 تعاقدات" خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما أنه من المتوقع أن يلتحق بالفريق الذي يملكه بالشراكة نجم إنكلترا ومانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، زميل ميسي، وبوسكيتس السابق في برشلونة الظهير الأيسر جوردي ألبا.

قد يخوض الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات مباراته الأولى مع إنتر ميامي ضد كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات "كأس الدوريين" (Leagues Cup)، التي ينظمها الدوريان الأمريكي والمكسيكي.

ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية، والـ28 بين 29 ناديا في الدوري الأمريكي.

فرانس24/ أ ف ب

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