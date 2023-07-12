التونسية أنس جابر تثأر من إيلينا ريباكينا وتبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

كرة المضرب

ثأرت اللاعبة التونسية أنس جابر الأربعاء من الكازخستانية إيلينا ريباكينا بالفوز عليها 6-7 (5-7) و6-4 و6-1 في ربع نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب. وكانت أنس خرجت منهزمة أمام ريباكينا العام الماضي في المباراة النهائية. وبلغت أنس نصف النهائي الكبير الثالث لها حيث ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية.

التونسية أنس جابر خلال مباراتها ضد الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس. لندن، بريطانيا في 12 يوليو/تموز 2023.

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فازت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة الأربعاء على الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة وجردتها من لقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بنتيجة 6-7 (5-7) و6-4 و6-1 في مباراة ربع النهائي.

وثأرت أنس للمواجهة السابقة لها مع ريباكينا العام الماضي في المباراة النهائية حيث خرجت حينها الكازخستانية منتصرة بثلاث مجموعات لتحرز لقبها الكبير الأول والوحيد.

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لكن التونسية ردت الأربعاء اعتبارها وبلغت نصف النهائي الكبير الثالث لها حيث ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية والفائزة على الأمريكية ماديسون كيز.

فرانس24/ أ ف ب

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