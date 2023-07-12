طواف فرنسا للدراجات: فيليبسن يفوز بالمرحلة الحادية عشرة وفينغيغارد يبقى في الصدارة

عزز جاسبر فيليبسن مكانته هذا العام بين نجوم السرعة، عندما فاز بالمرحلة الرابعة له في سباق فرنسا للدرجات الأربعاء. وتفوق المتسابق البلجيكي على الجميع في المرحلة الـ11 لمسافة 180 كيلومترا من كليرمو فيران، وتغلب على الهولندي ديلان غروينيفيغن والألماني فيل باوهاوس، ليرفع عدد انتصاراته خلال مسيرته في أعظم سباق في العالم إلى ست مراحل.

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حقق البلجيكي ياسبر فيليبسن فوزه الرابع في النسخة الـ110 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعدما أنهى المرحلة الحادية عشرة في المركز الأول، فيما تمسك الدنماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب بالقميص الأصفر وصدارة الترتيب العام.

وسبق للبلجيكي البالغ 25 عاما أن فاز بالمراحل الثالثة والرابعة والسابعة من هذه النسخة، وقد رفع رصيده الإجمالي إلى 6 انتصارات في الطواف الفرنسي الشهير الذي يشارك فيه للمرة الرابعة (لم ينه نسخة 2019 وحل في المركزين 109 و91 عامي 2021 و2022).

وكما كانت الحال في انتصاراته الثلاثة الأولى، كان فيليبسن الأسرع مجددا في مراحل السرعة (سبرينت)، التي كانت هذه المرة لمسافة 180 كلم بين كليرمون-فيران ومولان، متقدما بالسرعة النهائية على الهولندي ديلان غروينيفيعن والألماني فيل باوهاوس.

وأنهى فينغيغارد المرحلة في المركز الثامن عشر، بفارق 17 ثانية عن فيليبسن، لكنه لم يخسر أي ثانية في صدارة الترتيب العام، إذ جاء ملاحقه السلوفيني تادي بوغاتشار في المركز العشرين بنفس التوقيت، على غرار الأسترالي جاي هيندلي الثالث الذي حل في المركز الرابع والعشرين بنفس التوقيت عن منافسيه.

ويعود الدراجون إلى المراحل الجبلية، حين يخوضون الخميس المرحلة الثانية عشرة الممتدة من مولان حتى بيلفي أون بوجوليه لمسافة 169 كلم (متوسطة الصعود).

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الحادية عشرة:

1- البلجيكي باسبر فيليبسن 4:01.07 ساعات

2- الهولندي ديلان غروينيفيغن نفس التوقيت

3- الألماني فيل باوهاوس نفس التوقيت

4- الفرنسي بريان كوكار نفس التوقيت

5- الدنماركي مادس بيدرسن نفس التوقيت

- الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 46:34.27 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 17 ثانية

3- الأسترالي جاي هيندلي بفارق 2:40 دقيقة

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 4:22 د

5- الإسباني بيو بلباو بفارق 4:36 د

فرانس24/ أ ف ب

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