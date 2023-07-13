كرة المضرب: أنس جابر تهزم أرينا سابالينكا وتتأهل لنهائي دورة ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي

كرة المضرب

استطاعت التونسية التونسية أنس جابر، وصيفة العام الماضي، بلوغ نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثاني تواليا بعدما أقصت نظيرتها البلاروسية أرينا سابالينكا. فيما ستكون جابر أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها عندما تواجه في النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا السبت المقبل.

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التونسية أنس جابر بعد فوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في ربع نهائي بطولة ويمبلدون، لندن، 12 تموز/يوليو.

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بلغت التونسية أنس جابر، وصيفة العام الماضي، نهائي بطولة ويمبلدون للتنس وهي ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب عالميا، للعام الثاني على التوالي.

وتغلبت أنس على نظيرتها البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا بعدما عوضت تأخرها بمجموعة إلى فوز 6-7 (5-7)، 4-6، 3-6 الخميس.

هذا، وبدت أنس، التي خسرت نهائي العام الماضي، في طريقها للخروج من البطولة بعدما خسرت المجموعة الأولى، لكن لمساتها المهارية والزوايا الرائعة لضرباتها روضت ضربات اللاعبة البيلاروسية.

وبهذا الفوز تتأهل المصنفة السادسة في البطولة لمواجهة التشيكية غير المصنفة ماركيتا فوندروسوفا التي أطاحت بالأوكرانية إيلينا سفيتولينا في وقت سابق اليوم.

وخسرت أنس، وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة 2022، المجموعة الأولى بعد شوط فاصل محتدم وتأخرت 4-2 في المجموعة الثانية لكنها استطاعت كسر إرسال منافستها مرتين لتفوز بالمجموعة الثانية وتفرض مجموعة حاسمة.

ثم تقدمت أنس في المجموعة الثالثة 4-2 بفضل كسر للإرسال قبل أن تحسم المباراة في الفرصة الخامسة التي سنحت لها بإرسال ساحق.

إلى ذلك، وبعد أن سقطت في نهائي العام الماضي أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، ستكون جابر المصنفة سادسة عالميا أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها عندما تواجه في النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا السبت المقبل.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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