طواف فرنسا: الإسباني إيساغيري يفوز بالمرحلة الثانية عشرة وفينغيغارد يحتفظ بالقميص الأصفر

منح الإسباني إيون إيساغيري فريقه كوفيديس وبلاده الفوز الثاني في طواف فرنسا للدراجات هذا العام، بفوزه بالمرحلة الـ12، بعد هجوم شرس ومتأخر الخميس. وانطلق المتسابق الباسكي وحيدا في المرتفع الأخير في المرحلة قبل 30 كيلومترا على خط النهاية، ومضى للفوز بمرحلة للمرة الثانية في مسيرته بعد المرحلة الـ20 من سباق 2016. واحتفظ الدنمركي يوناس فينغارد حامل اللقب بصدارة الترتيب العام بفارق 17 ثانية أمام السلوفيني تادي بوغاتشر، ودقيقتين و‭40‬ ثانية أمام الأسترالي غاي هيندلي صاحب المركز الثالث.

© أ ف ب

الإسباني إيون إيساغيري يحتفل بعد فوزه بالمرحلة الثانية عشرة من النسخة 110 من سباق الدراجات في فرنسا.

إعلان اقرأ المزيد

أحرز الإسباني إيون إيساغيري الخميس المرحلة الثانية عشرة من النسخة الـ110 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما واصل الدنماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب تمسكه بالقميص الأصفر وصدارة الترتيب العام.

وقطع دراج فريق كوفيديس مسافة المرحلة البالغة 168,8 كلم بين روان وبيلفيل بزمن 3:51.42 ساعات، بفارق 58 ثانية أمام الفرنسي ماتيو بورغودو والأمريكي ماتيو يورغنسون، ومحققا فوزه الثاني في تاريخ مشاركاته في الطواف مورزين في عام 2016. فاز أيضا بمراحل في طوافي إيطاليا وإسبانيا.

ومنح إيساغيري (34 عاما) الفوز الثاني لإسبانيا في النسخة الحالية للطواف، بعدما نجح الباسكي الآخر بيو بلباو الثلاثاء في إحراز المرحلة العاشرة، مانحا الفوز الأول لبلاده منذ 2018.

كما أنه الانتصار الثاني لفريق كوفيديس في هذه النسخة، بعدما نجح الفرنسي فيكتور لافاي في وضع حد لجفاف استمر 15 عاما للفريق الشمالي بفوزه في المرحلة الثانية.

وأنهى فينغيغارد المرحلة في المركز السادس عشر بفارق 4:14 دقائق عن إيساغيري، وحافظ على فارق 17 ثانية عن مطارده المباشر السلوفيني تادي بوغاتشار الذي جاء ثاني عشر بالتوقيت ذاته.

وتقام المرحلة الثالثة عشرة الجمعة على مسافة 138 كلم بين شاتيون-سور-شالارون وغران كولومبييه.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية عشرة:

1- الإسباني إيون إيساغيري 3:51.42 ساعات

2- الفرنسي ماتيو بورغودو بفارق 58 ثانية

3- الأمريكي ماتيو يورغنسون بالفارق ذاته

4- البلجيكي تييسي بينو بفارق 1:06 دقيقة

5- النروجي توبياس يوهانيسن بفارق 1:11 د

- الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 50:30.23 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 17 ثانية

3- الأسترالي جاي هيندلي بفارق 2:40 دقيقة

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 4:22 د

5- الإسباني بيو بلباو بفارق 4:34 د

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك