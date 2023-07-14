طواف فرنسا للدراجات: البولندي كفياتكوفسكي يفوز بالمرحلة 13 وفينغيغارد يبقى متصدرا

انفرد البولندي ميخال كفياتكوفسكي الجمعة بالفوز بالمرحلة الثالثة عشرة من طواف فرنسا للدراجات وحيدا على قمة غران كولومبييه، إذ انتزع السلوفيني تادي بوغاتشار ثماني ثوان في صراع القميص الأصفر من الدانماركي يوناس فينغيغارد. وحلق كفياتكوفسكي على بعد 11 كيلومترا من القمة محققا ثاني انتصار له في مسيرته بفارق 47 ثانية عن البلجيكي مكسيم فان جيل و50 ثانية عن بوغاتشار.

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البولندي ميشال كوياتكوفسكي يفوز بالمرحلة الثالثة عشرة من سباق فرنسا للدراجات في 14 يوليو/تموز 2023، على قمة غراند كولومبييه.

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فاز الدراج البولندي ميخال كفياتكوفسكي الجمعة وحيدا بالمرحلة الثالثة عشرة من سباق فرنسا للدراجات الهوائية، على قمة غران كولومبييه، حيث انتزع السلوفيني تادي بوغاتشار ثماني ثوان في صراع القميص الأصفر من الدانماركي يوناس فينغيغارد.

وحلق كفياتكوفسكي على بعد 11 كيلومترا من القمة، ليحقق فوزه الثاني في مسيرته بفارق 47 ثانية عن البلجيكي مكسيم فان جيل و50 ثانية عن بوغاتشار.

وبمباغتة أخيرة على بعد 500 متر من خط النهاية، تفوق بوغاتشار على فينغيغارد بأربع ثوان.

ومع مكافأة الثواني الأربع الإضافية لثالث المرحلة، بات السلوفيني على بعد تسع ثوان من الدانماركي في التصنيف العام، عشية مرحلة جبال الألب الأولى.

🤩 Le jour de gloire de @kwiato qui s'impose après une montée exceptionnelle !



💛 L'écart se réduit encore entre les deux cadors de ce #TDF2023 alors que se profilent les Alpes !



🎬 Voici le résumé 🇫🇷 de cette 13ème étape ! pic.twitter.com/ykLruAb5Pb — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

وقال فينغيغارد في هذا الصدد إن "هدفي اليوم كان الاحتفاظ بالقميص الأصفر، وحققت ذلك، وأنا سعيد للغاية".

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثالثة عشرة:

البولندي ميخال كفياتكوفسكي 3:17:42 ساعات البلجيكي ماكسيم فان جيل بفارق 47 ثانية السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 50 ثانية الدانماركي يوناس فينغيغارد بفارق 54 ثانية البريطاني توماس بيدكوك بفارق 1:03 د

طواف فرنسا: الترتيب العام للمرحلة 13

الدانماركي يوناس فينغيغارد 53:48:50 ساعة السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 9 ثواني الأسترالي جاي هيندلي بفارق 2:51 دقيقة الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 4:48 د البريطاني آدم ييتس بفارق 5:03 د

فرانس24/ أ ف ب

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