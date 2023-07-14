كرة المضرب: ألكاراس وجوكوفيتش في نهائي ناري ببطولة ويمبلدون

كرة المضرب

يواجه الإسباني كارلوس ألكاراس الصربي المخضرم نوفاك جوكوفيتش في نهائي ويمبلدون إثر فوزهما الجمعة على كل من الروسي مدفيديف والإيطالي سينر. وتغلب ألكاراس (20 عاما) على الروسي دانييل مدفيديف الثالث بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-3 و6-3. في المقابل، تخطى جوكوفيتش (36 عاما) الإيطالي الشاب يانيك سينر 6-3 و6-4 و7-6 (7-4)، وفي حال تتويجه الأحد، سيتشارك الرقم القياسي للأكثر تتويجا في البطولات الكبرى، مع الأسترالية مارغاريت كورت (24 لقبا).

الصربي نوفاك جوكوفيتش (يمين) والإسباني كارلوس ألكاراز (يسار) بعد فوز كل منهما في نصف نهائي بطولة ويمبلدون 14 تموز/يوليو 2023، وسيلتقيان في المباراة النهائية الأحد 16 تموز/يوليو.

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بعد تأهلهما المستحق الجمعة من نصف النهائي، يواجه الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس الصربي المخضرم نوفاك جوكوفيتش، المصنفان الأول والثاني عالميا، في موعد ناري في نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وتغلب ألكاراس (20 عاما) على الروسي دانييل مدفيديف الثالث بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-3 و6-3، في سعيه إلى إحراز لقبه الثاني في البطولات الكبرى، بعد فلاشينغ ميدوز 2022.

في المقابل، تخطى جوكوفيتش (36 عاما) الإيطالي الشاب يانيك سينر 6-3 و6-4 و7-6 (7-4)، ليبلغ نهائي ويمبلدون للمرة التاسعة في مسيرته الزاخرة، ويحقق فوزه الـ34 تواليا في البطولة العشبية منذ خسارته في ربع نهائي 2017.

وفيما حقق جوكوفيتش رقما قياسيا ببلوغه النهائي الـ35 في البطولات الكبرى متخطيا رقم الأمريكية كريس إيفرت، قدم أسلوب لعب قتاليا وصمودا ذهنيا لافتا، في سعيه لمعادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر وإحراز لقبه الثامن في ويمبلدون. وبحال تتويجه الأحد، سيتشارك الرقم القياسي للأكثر تتويجا في البطولات الكبرى، مع الأسترالية مارغاريت كورت (24 لقبا).

فرانس24/ أ ف ب

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