محكمة بريطانية تبرئ لاعب مانشستر سيتي السابق بنجامان مندي من تهم اعتداء جنسي

رحّب اللاعب السابق في مانشستر سيتي الإنكليزي بنجامان مندي بقرار محكمة تشيستر كراون شمال غرب إنكلترا الجمعة تبرأته من تهم اعتداء جنسي، بعد أشهر على تبرأته من ست تهم أخرى تتعلق بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي. ونفى مندي الذي انتهى عقده مع ناديه في يونيو/حزيران، كافة التهم الموجهة إليه.

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برأت هيئة محلفين بريطانية الجمعة لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي الدولي الفرنسي السابق بنجامان مندي من تهم اعتداء جنسي.

وعند سماع النطق بالحكم في ختام محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في محكمة تشيستر كراون شمال غرب إنكلترا، وضع مندي (28 عاما) رأسه بين ركبتيه ومسح دموعه.

وسبق أن برأته محكمة في يناير/كانون الثاني من ست تهم بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي بعد محاكمة استمرت ستة أشهر. إلا أن المحلفين في تلك المحاكمة لم يتمكنوا من التوصل لحكم في تهمة سابعة بالاغتصاب وأخرى تتعلق بمحاولة اغتصاب، ما أدى لإعادة المحاكمة.

ونفى مندي الذي انتهى عقده مع مانشستر سيتي في يونيو/حزيران، كافة التهم الموجهة إليه. واتُهم مندي إلى جانب لويس ساها ماتوري (41 عاما)، "الوسيط" المزعوم، والذي وجدته هيئة المحلفين غير مذنب في ثلاث تهم اغتصاب تتعلق بمراهقين.

وفشل المحلفون في الوصول إلى أحكام في ثلاث تهم بالاغتصاب وثلاث تهم بالاعتداء الجنسي ضد ماتوري من قبل خمس نساء أخريات، ويواجه إعادة محاكمة منفصلة في وقت لاحق من العام الحالي.

وزعم الادعاء أن مندي كان "عنيفا" جنسيا واغتصب أو اعتدى جنسيا على شابات جلبهن ماتوري، في حفلات في منزله الفاخر في جنوب مانشستر. إلا أن مندي نفى إجبار أي امرأة على ممارسة الجنس، وقال كلاهما إن أي نشاط جنسي لهما مع النساء كان بالتراضي.

وأفاد محامو اللاعب الفرنسي في بيان بعد الحكم إنه "مسرور" بتبرئته في المحاكمتين. وأضافوا أن "بنجامان مندي يود أن يشكر أعضاء هيئة المحلفين لتركيزهم على الأدلة في هذه المحاكمة بدلا من الإشاعة والتلميحات التي أعقبت هذه القضية منذ البداية". وقالوا إنه "حاول أن يظلّ قويا" طوال الوقت، لكن إجراءات المحكمة كان لها "تأثير كبير" عليه.

فرانس24/ أ ف ب

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