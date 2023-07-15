ميسي يوقع رسميا عقد انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي حتى عام 2025
أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي السبت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقع له رسميا. وفي تعليق على انضمامه لهذا الفريق، قال المهاجم السابق لباريس سان جرمان: "هذه فرصة رائعة ومعا سنواصل بناء هذا المشروع الجميل".
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أصبح النجم الأرجنتيني وبطل العالم ليونيل ميسي لاعبا لنادي إنتر ميامي الأمريكي بشكل رسمي، بعد أن وقع عقدا مع الفريق، يربطه معه حتى 2025، وفق ما أعلن فريقه الجديد السبت.
وقال ميسي "أنا متحمس جدا لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعا سنواصل بناء هذا المشروع الجميل. الفكرة هي أن نعمل معا من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد".
ووصل ابن الـ36 عاما الى فلوريدا الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة المقدرة قيمتها بـ 60 مليون دولار سنوياً.
فرانس24/ أ ف ب
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