مواعيد مسابقات ونهائيات الألعاب الأولمبية المنظمة في باريس

أولمبياد باريس 2024

تستضيف باريس من 24 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب 2024 النسخة 33 من الألعاب الأولمبية. وستكون الجماهير على موعد مع أبرز الأبطال في رياضات مختلفة: ألعاب القوى، السباحة، كرة المضرب، الجودو، كرة اليد، كرة السلة وغيرها، سيتنافسون على مدار نحو أسبوعين لنيل إحدى الميداليات في مسابقات الدورة، وكتابة أسمائهم على سجل هذه الألعاب التاريخية. إليكم مواعيد جميع هذه المسابقات:

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ستتوجه أنظار العالم من 24 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب 2024 إلى باريس لمتابعة النسخة 33 من الألعاب الأولمبية، التي ستشهد مسابقات في رياضات مختلفة بمشاركة أبطال عالميين، سيتنافسون بكل قوة في محاولة للظفر بإحدى الميداليات، وتسجيل أسمائهم في سجل هذا الحدث التاريخي، الذي يظل استثنائيا سواء بالنسبة للجهة المنظمة أو الأبطال المشاركين.

وحتى تكونوا في الموعد، فرانس24 تقدم لكم المواعيد المفصلة للمسابقات في هذه الألعاب.

الأربعاء 24 يوليو/تموز 2024

تنطلق منافسات الرياضات الجماعية قبل موعد الافتتاح بيومين. ففي 24 يوليو/تموز 2024، تبدأ مباريات الروغبي السباعي وكرة القدم، وفي اليوم التالي تدخل كرة اليد والرمي بالقوس المنافسة.

الجمعة 26 يوليو/تموز 2024:

افتتاح الألعاب الأولمبية باريس 2024 الذي سيكون حدثا كبيرا، سيثير شهية الجماهير عبر العالم لمتابعة المنافسات. ويبدو أن المنظمين يحضّرون لافتتاح استثنائي، سيحتل نهر السين فيه مركزا خاصا بضفتيه ومعالمه وجسوره، ما يمنح خلفية جذابة لهذا الاحتفال الدولي بالرياضة.

السبت 27 يوليو/تموز 2024

سيستمتع عشاق سباقات الدراجات على الطريق لكل من الرجال والنساء، بمتابعة هذه المنافسة مجانا.

لاعبو المبارزة سيدخلون المسابقات، وستكون المناسبة لانتزاع أولى الميداليات بالنسبة لهم في "القصر الكبير".

كما ستنطلق منافسات الجودو مع المتنافسين من وزن 48 كلغ لدى النساء و60 كلغ لدى الرجال. وتمثل فرنسا في هذه المسابقة كل من شيرين بوكلي ولوكا مكيدز.

الرياضات الحضرية بدورها ستدخل المنافسة، وسيعرف أول الفائزين في هذا الاختصاص عبر نهائي التزلج على اللوح.

وفي استاد دو فرانس سنتابع أول نهائي في الرياضات الجماعيات، يتعلق الأمر بالروغبي السباعي.

الأحد 28 يوليو/تموز 2024

ستوزع في هذا اليوم 11 ميدالية جديدة. وسيكون الجمهور على موعد مع سباق الدراجات على الجبال سيدات. في نفس اليوم سيعرف الفائز بمسابقة التزلج على اللوح للسيدات. وتعتبر الفرنسية شارلوت إيم إحدى أكبر المرشحات للفوز بالذهبية.

وفي ذات اليوم، سيحدد الفائز بميدالية مسابقة السيف الفردي، ويعتبر الفرنسي رومان كانون أحد المرشحين للفوز بها. كما ستحاول مواطنته أمندين بوشار 52 كلغ تعزيز حظوظها للفوز بميدالية في الجودو.

وفي السباحة، سيتابع عشاق هذه الرياضة نهائي 400 متر، وستتوجه الأنظار إلى الفرنسي ليون مارشان المرشح لانتزاع الميدالية الذهبية.

الاثنين 29 يوليو/تموز 2024

ستوزع ميداليات على الفائزين في الجمباز الفني، الجودو، السباحة، سباق الدراجات على الجبال، ركوب الموج، كرة الماء وغيرها.

الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2023

النجمة الفرنسية في رياضة الجودو كلاريس أغبيغنينو، 63 كلغ، المتوجة مرتين في الألعاب الأولمبية، ستبحث عن تتويج ثالث في هذه الألعاب. وستحظى مشاركتها بمتابعة واسعة سواء من داخل فرنسا أو خارجها.

وستكون باريس بمجموعة من معالمها تحت الأضواء بمناسبة إجراء السباق الثلاثي "الترياثلون"، الذي سينطلق بالسباحة من نهر السين، وسيعرج المتسابقون في مضمارهم على "القصر الكبير"، "القصرالصغير"، مقر البرلمان "الجمعية الوطنية"، متحف أورسيه، قبل العبور بشارع الشانزليزيه ومقر وزارة الخارجية "كي دورسيه".

وعلى بعد 15 ألف كلم من هذه النقطة، ستتواصل منافسة ركوب الأمواج في تاهيتي ببولينيزيا الفرنسية.

وفي نفس اليوم، سيجرى النهائي الثاني في الرياضات الجماعية في الروغبي للسيدات: ويحاول المنتخب الفرنسي أن يحقق نتيجة أفضل من تلك التي حصل عليها في طوكيو بفوزه بالميدالية الفضية.

الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024

عشاق العوم سيتابعون نهائي 100 سباحة حرة. وستكون فرصة بالنسبة للجماهير الفرنسية لمتابعة أحد أبطال هذه الرياضة رومان دافيد بوبوفيسي.

وفي مجال الرياضة الحضرية، ستشهد منطقة الكونكورد في باريس نهائيات مسابقة دراجات "بي إم إكس". وسيضع الأسطورة لوغان مارتان لقبه الأولمبي على المحك، فيما يأمل الفرنسي أنطوني جونجون التتويج بالذهب على أرضه.

وغير بعيد عن الكونكورد، سيكون دور النساء للتنافس في السباق الثلاثي "الثرياتلون".

وتتواصل مسابقة الجودو في وزن 70 كلغ صنف السيدات و90 كلغ رجال.

الخميس 1 أغسطس/آب 2024

انطلاق مسابقات ألعاب القوى بمسابقة 20 كلم مشيا. في "القصر الكبير" بباريس، تتواصل منافسات الجودو.

الجمعة 2 أغسطس/آب 2024

بعد شقيقته الكبرى لور، فلوران سليل عائلة مانودو التي طبعت بصمتها على السباحة الفرنسية والدولية، ستكون عينه على الميدالية الذهبية في هذا اليوم، إذ سيشارك في 50 متر سباحة حرة.

وفي الجودو، تراهن فرنسا على البطل المعروف تودي رينير لكسب الميدالية الذهبية في الجودو وزن أكثر من 100 كلغ.

وستوزع أولى الميداليات على أبطال ألعاب القوى في الحصة المسائية التي ستختتم بنهائي 10 آلاف متر رجال.

السبت 3 أغسطس/آب 2024

ستكون نهاية أسبوع ذهبية بامتياز بتوزيع 44 ميدالية على الأقل. 25 منها ستعلق السبت على صدور الأبطال. وسيتعرف الجمهور على الفائر في سباق الدارجات على الطريق، وقد يتوج به الفرنسي جوليان ألافيليب بعد حظه السيئ في ريو.

يوم 3 أغسطس/آب سيشهد أيضا منافسة حادة في الجودو للفرق، ولربما ستسفر عن قمة بين فرنسا واليابان اللتين تهيمنان على المسابقات في هذا التخصص.

كما أن ألعاب القوى ستكون على رأس المنافسات في هذا التاريخ بنهائي رمي الكرة الحديدية رجال، القفز الثلاثي سيدات، سباق التتابع المختلط أربع مرات في 400 متر، ونهائي 100 متر سيدات الذي من المنتظر أن يشد الأنظار.

الأحد 4 أغسطس/آب 2024

ستعلق فيه على صدور الفائزين 19 ميدالية ذهبية. وستتوجه أنظار العالم لمتابعة سباق 100 متر، وهي مسابقة تحظى عادة بأكبر عدد من المشاهدة في الألعاب الأولمبية.

وعلى أرضية رولان غاروس سيجرى نهائي كرة المضرب رجال. وقد يكون آخر نزال بين هرمين في اللعبة، جوكوفيتش ونادال.

الاثنين 5 أغسطس/آب 2024

سيكون محبو ألعاب القوى أمام أربع نهائيات: 5 آلاف متر، 800 متر، رمي القرص والقفز بالزانة. وفي الاختصاص الأخير يسعى الفرنسي رونو لفيلوني للتتويج على أرضه، لكن سيكون في مواجهة اسم من العيار الثقيل أرماند دوبلانتي الحامل للرقم القياسي العالمي. وفي نفس اليوم ستعلن انطلاقة سباق الدراجات على المضمار.

الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2024

البطلة الأولمبية في ريو 2016 إستيل موسيلي وضعت الفوز في أولمبياد باريس هدفها المقبل. الفرنسية التي تراكم الانتصارات في الملاكمة الاحترافية، تريد أن تعيش مجددا الأحاسيس الأولمبية في عاصمة بلدها وأمام جمهورها.

الأربعاء 7 أغسطس/آب 2024

ألعاب القوى، الملاكمة، التسلق السريع، القوارب الشراعية، المصارعة والتايكواندو...طبق رياضي متنوع يقدم للجماهير في الأربعاء الثاني من الأولمبياد.

الخميس 8 أغسطس/آب 2024

سيكون محبو ألعاب القوى على موعد مع أبطال خمسة اختصاصات، ستوزع على الفائزين فيها ميداليات ذهبية: القفز الطولي سيدات، رمي الرمح رجال، 400 متر موانع سيدات، 200 و110 متر موانع رجال.

الجمعة 9 أغسطس/آب 2024

على خلاف الأعراس الكروية الكبرى كنهائيات كأس العالم، كرة القدم لا يسطع نجمها كثيرا في الألعاب الأولمبية. لكن يبقى لحضورها بريق خاص. وهذا اليوم سيعرف الفائز بالميدالية الذهبية في اللعبة.

لحظات قوية أخرى سيعيشها جمهور الألعاب الأولمبية في نفس التاريخ مع "البريك دانس" أو رقص الشوارع الذي سيظهر لأول مرة في هذه الألعاب. وفي لو بورجيه بضواحي باريس، سيتواجه الرجال في مسابقة التسلق الرياضي، بمشاركة أحد أكبر المرشحين للفوز بالذهب الفرنسي مجدي شلاك.

السبت 10 أغسطس/آب 2024

عطلة نهاية أسبوع غنية بالنهائيات خاصة في الرياضات الجماعية: كرة السلة رجال، كرة اليد سيدات، الكرة الطائرة رجال، كرة القدم سيدات. وجميع المنتخبات الفرنسية تريد تجديد الإنجازات التي حققتها في الألعاب الأولمبية بطوكيو. كما يحدو المنتخبات العربية أمل كبير في تحقيق إنجازات في هذه التظاهرة.

على مستوى التسلق الرياضي، ستحاول الفرنسية جنجا غارنبري الدفاع عن لقبها الأولمبي في لو بورجيه ضاحية باريس.

الأحد 11 أغسطس/آب 2024

اليوم الأخير من أولمبياد باريس 2024، ستوزع فيه آخر الميداليات. وفي البرنامج نجد: نهائي كرة اليد رجال، كرة السلة سيدات، كرة الماء رجال، الكرة الطائرة سيدات ونهائي الماراثون رجال لاختتام المنافسات. لتسلم باريس 2024 المشعل الأولمبي إلى لوس أنجلس 2028 خلال حفل الاختتام في ستاد دو فرانس.

ملخص البرنامج العام للتظاهرة

الأربعاء 24 يوليو/تموز 2024

كرة القدم

الروغبي السباعي

الخميس 25 يوليو/تموز 2024

القوس والتشاب

كرة القدم

كرة اليد

الروغبي السباعي

الجمعة 26 يوليو/تموز 2024

حفل الافتتاح

السبت 27 يوليو/تموز 2024

الريشة الطائرة

كرة السلة

الملاكمة الاحترافية

سباق الدراجات على الطريق –تقديم الميداليات

سباق الزوارق المتعرج

الغطس –تقديم الميداليات

كرة القدم

المبارزة مع تقديم الميداليات

الجمباز الفني

كرة اليد

كرة القدم الأمريكية

الجودو مع تقديم الميداليات

كرة المضرب

كرة القدم

الكرة الطائرة

ركوب المواج

كرة الماء

السباحة –تقديم الميداليات

الكرة الطائرة الشاطئية

التزلج على اللوح مع تقديم الميداليات

الأحد 28 يوليو/تموز 2024

القوس والنشاب مع تقديم الميداليات

الريشة الطائرة

كرة السلة

الملاكمة الاحترافية

سباق الزوارق المتعرج

كرة القدم

المبارزة مع تقديم الميداليات

الجمباز الفني

كرة اليد

الهوكي على العشب

الجودو مع تقديم الميداليات

سباق الدراجات على الجبال مع تقديم الميداليات

التجديف

الروغبي السباعي

الإبحار الشراعي

التزلج على اللوح مع تقديم الميداليات

ركوب الأمواج

السباحة مع تقديم الميداليات

كرة الطائرة الشاطئية

كرة الطائرة

كرة الماء

الاثنين 29 يوليو/تموز 2024

الرمي بالقوس مع تقديم الميداليات

الريشة الطائرة

كرة السلة

الملاكمة

سباق الزوارق المتعرج مع تقديم الميداليات

الغطس مع تقديم الميداليات

المبارزة مع تقديم الميداليات

الجمباز الفني مع تقديم الميداليات

كرة اليد

الهوكي على العشب

الجودو مع تقديم الميداليات

سباق الدراجات على الجبال مع تقديم الميداليات

التجديف

الروغبي السباعي

سباق الزوارق الشراعية

الرماية

ركوب الأمواج

السباحة مع تقديم الميداليات

كرة المضرب

الكرة الطائرة الشاطئية

الكرة الطائرة

كرة الماء

الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024

القوس والنشاب

الريشة الطائرة

كرة السلة 3-3

سباق دراجات بي إم إكس

الملاكمة

التجديف المتعرج

كرة القدم

المبارزة مع تقديم الميداليات

الجمباز الفني مع تقديم الميداليات

كرة اليد

الهوكي على العشب

الجودو مع تقديم الميداليات

التجديف

الروغبي السباعي مع تقديم الميداليات

سباق الزوارق الشراعية

الرماية

ركوب الأمواج مع تقديم الميداليات

السباحة مع تقديم الميداليات

كرة المضرب

السباق الثلاثي مع تقديم الميداليات

كرة الطاولة مع تقديم الميداليات

الكرة الطائرة الشاطئية

الكرة الطائرة

كرة الماء

الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024

القوس والنشاب

الريشة الطائرة

كرة السلة 3-3

كرة السلة

سباق دراجات بي إم إكس مع تقديم الجوائز

الملاكمة

سباق الزوارق المتعرج

الغطس

المبارزة مع تقديم الميداليات

كرة القدم

الجمباز الفني مع تقديم الميداليات

كرة اليد

الهوكي على العشب

الجودو مع تقديم الميداليات

التجديف مع تقديم الميداليات

سباق الزوارق الشراعية

الرماية

السباحة مع تقديم الميداليات

كرة المضرب

السباق الثلاثي مع تقديم الميداليات

كرة الطاولة مع تقديم الميدالية

الكرة الطائرة الشاطئية

الكرة الطائرة

كرة الماء

الخميس 1 أغسطس/آب 2024

القوس والنشاب

ألعاب القوى مع تقديم الميداليات

الريشة الطائرة

كرة السلة 3-3

كرة السلة

سباق دراجات بي إم إكس

الملاكمة

المبارزة مع تقديم الميداليات

الجمباز الفني مع تقديم الميداليات

الغولف

كرة اليد

الهوكي على العشب

الجودو مع تقديم الميداليات

التجديف مع تقديم الميداليات

سباق القوارب الشراعية مع تقديم الميداليات

الرماية

السباحة مع تقديم الميداليات

كرة المضرب

كرة الطاولة

الكرة الطائرة الشاطئية

الكرة الطائرة

كرة الماء

الجمعة 2 أغسطس/آب 2024

القوس والنشاب مع تقديم الميداليات

ألعاب القوى مع تقديم الميداليات

الريشة الطائرة

كرة السلة 3-3

كرة السلة

سباق دراجات بي إم إكس مع تقديم الميداليات

الملاكمة

الغطس مع تقديم الميداليات

الفروسية مع تقديم الميداليات

كرة القدم

المبارزة مع تقديم الميداليات

الغولف

الترامبولين

كرة اليد

الهوكي على العشب

الجودو مع تقديم الميداليات

التجديف مع تقديم الميداليات

سباق القوارب الشراعية

الرماية

السباحة مع تقديم الميداليات

كرة المضرب مع تقديم الميداليات

كرة الطاولة

الكرة الطائرة الشاطئية

الكرة الطائرة

كرة الماء

السبت 3 أغسطس/آب 2024

القوس والنشاب مع تقديم الميداليات

ألعاب القوى مع تقديم الميداليات

الريشة الطائرة مع تقديم الميداليات

كرة السلة 3-3

كرة السلة

سباق دراجات بي إم إكس مع تقديم الميداليات

الملاكمة مع تقديم الميداليات

سباق الدراجات على الطريق مع تقديم الميداليات

سباق الزوارق المتعرج

الفروسية مع تقديم الميداليات

كرة القدم

المبارزة مع تقديم الميداليات

الجمباز الفني مع تقديم الميداليات

الغولف

كرة اليد

الهوكي على العشب

الجودو مع تقديم الميداليات

التجديف مع تقديم الميداليات

سباق الزوارق الشراعية

الرماية

السباحة مع تقديم الميداليات

كرة المضرب مع تقديم الميداليات

الكرة الطائرة الشاطئية مع تقديم الميداليات

الكرة الطائرة

كرة الماء

الأحد 4 أغسطس/آب 2024

القوس والنشاب مع تقديم الميداليات

ألعاب القوى مع تقديم الميداليات

الريشة الطائرة مع تقديم الميداليات

كرة السلة 3-3

كرة السلة

الملاكمة مع تقديم الميداليات

سباق الدراجات على الطريق مع تقديم الميداليات

فروسية مع تقديم الميداليات

كرة القدم

المبارزة مع تقديم الميداليات

الجمباز الإيقاعي مع تقديم الميداليات

الغولف مع تقديم الميداليات

كرة اليد

الهوكي على العشب

سباق القوارب الشراعية

الرماية

السباحة مع تقديم الميداليات

كرة المضرب مع تقديم الميداليات

كرة الطاولة مع تقديم الميداليات

الكرة الطائرة الشاطئية

الكرة الطائرة

كرة الماء

الاثنين 5 أغسطس/آب 2024

ألعاب القوى مع تقديم الميداليات

الريشة الطائرة مع تقديم الميداليات

كرة السلة 3-3 مع تقديم الميداليات

التسلق الرياضي

سباق الزوارق المتعرج مع توزيع الميداليات

سباق الدراجات على الطريق مع توزيع الميداليات

الغطس

كرة القدم

الجمباز الإيقاعي مع توزيع الميداليات

الهوكي على العشب

سباق الزوارق الشراعية

الرماية

السباحة الإيقاعية

السباق الثلاثي مع تقديم الميداليات

الكرة الطائرة الشاطئية

الكرة الطائرة

كرة الماء

المصارعة

الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2024

ألعاب القوى مع توزيع الميداليات

كرة السلة

الملاكمة مع توزيع الميداليات

التسلق الرياضي

سباق الدراجات على الطريق مع تقديم الميداليات

الغطس مع تقديم الميداليات

الفروسية مع تقديم الميداليات

كرة القدم

كرة اليد

الهوكي على العشب

سباق الزوارق الشراعية

التزلج على الألواح مع تقديم الميداليات

السباحة الفنية

الكرة الطائرة الشاطئية

الكرة الطائرة

كرة الماء

المصارعة مع تقديم الميداليات

الأربعاء 7 أغسطس/آب 2024

ألعاب القوى مع تقديم الميداليات

كرة السلة

الملاكمة مع تقديم الميداليات

التسلق الرياضي

سباق التجديف

سباق الدراجات على الطريق

الغطس

الغولف

كرة اليد

الهوكي على العشب

سباق الزوارق الشراعية

التزلج على اللوح مع تقديم الميداليات

السباحة الفنية مع تقديم الميداليات

التايكواندو مع تقديم الميداليات

كرة الطاولة

الكرة الطائرة الشاطئية

الكرة الطائرة

رفع الأثقال مع تقديم الميداليات

كرة الماء

المصارعة مع تقديم الميداليات

الخميس 8 أغسطس/آب 2024

ألعاب القوى مع تقديم الميداليات

كرة السلة

الملاكمة مع تقديم الميداليات

التسلق مع تقديم الميداليات

التجديف السريع

سباق الدراجات على الطريق

الغطس مع تقديم الميداليات

كرة القدم مع تقديم الميداليات

الغولف

الجمباز الإيقاعي

الهوكي على العشب

الفروسية

سباحة الماراثون

سباق الزوارق الشراعية مع تقديم الميداليات

التايكواندو مع تقديم الميداليات

كرة الطاولة

الكرة الطائرة الشاطئية

الكرة الطائرة

رفع الأثقال مع تقديم الميداليات

كرة الماء

المصارعة مع تقديم الميداليات

الجمعة 9 أغسطس/آب 2024

ألعاب القوى مع تقديم الميداليات

كرة السلة

الملاكمة مع تقديم الميداليات

سباق الدراجات على الطريق مع تقديم الميداليات

الغطس مع تقديم الميداليات

كرة القدم مع تقديم الميداليات

الغولف

الجمباز الإيقاعي مع تقديم الميداليات

كرة اليد مع تقديم الميداليات

القفز على الحواجز مع تقديم الميداليات

سباحة الماراثون مع تقديم الميداليات

السباحة الفنية

التايكواندو مع تقديم الميداليات

تنس الطاولة مع تقديم الميداليات

الكرة الطائرة الشاطئية مع تقديم الميداليات

الكرة الطائرة مع تقديم الميداليات

رفع الأثقال مع تقديم الميداليات

كرة الماء

المصارعة مع تقديم الميداليات

السبت 10 أغسطس/آب 2024

الماراثون مع تقديم الميداليات

كرة السلة مع تقديم الميداليات

البريك دانس مع تقديم الميداليات

الملاكمة مع تقديم الميداليات

التسلق الرياضي مع تقديم الميداليات

سباق الدراجات على الطريق مع توزيع الميداليات

الغطس مع توزيع الميداليات

كرة القدم مع توزيع الميداليات

الغولف مع توزيع الميداليات

الجمباز الإيقاعي مع توزيع الميداليات

كرة اليد مع توزيع الميداليات

القفز على الحواجز مع توزيع الميداليات

السباحة الفنية مع توزيع الميداليات

التايكواندو مع توزيع الميداليات

الكرة الطائرة الشاطئية مع توزيع الميداليات

الكرة الطائرة مع توزيع الميداليات

رفع الأثقال مع توزيع الميداليات

كرة الماء مع توزيع الميداليات

المصارعة مع توزيع الميداليات

الأحد 11 أغسطس/آب 2024

سباق الماراثون مع تقديم الميداليات

كرة السلة مع تقديم الميداليات

سباق الدراجات على الطريق مع توزيع الميداليات

كرة اليد مع تقديم الميداليات

الكرة الطائرة مع تقديم الميداليات

رفع الأثقال مع تقديم الميداليات

كرة الماء مع تقديم الميداليات

المصارعة مع تقديم الميداليات

حفل الاختتام

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