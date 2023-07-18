طواف فرنسا للدراجات: الدانماركي فينغيغارد يحسم الجولة السادسة عشر في خطوة نحو الاحتفاظ باللقب

على الرغم من أن معظم الدراجين المشاركين والنقاد كان يرشحون منافسه الأبرز تادي بوغاتشار للفوز، تمكن الدانماركي يوناس فينغيغارد من حسم السباق لصالحه في المرحلة السادسة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الثلاثاء. وبات بذلك فينغيغارد قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بلقب البطولة التي توج بها العام الماضي.

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في خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب، حسم الدانماركي يوناس فينغيغارد السباق ضد منافسه الأبرز السلوفيني تادي بوغاتشار في المرحلة السادسة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الثلاثاء.

هاجم الدانماركي بقوة من بداية السباق البالغة مسافته 22.4 كلم بين باسي وكومبلو ليتفوق على السلوفيني بفارق دقيقة و38 ثانية.

وكان معظم الدراجين المشاركين والنقاد يرشحون باغاتشار للفوز بسباق اليوم لكن الدانماركي خالف التوقعات واقترب كثيرا من حسم اللقب لصالحه.

وقال الفائز "أنا فخور جدا لما حققته اليوم". وردد فريق فينغيغارد طوال السباق تشجيعا له عبارة "اليوم ستحسم اللقب، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام".

أما بوغاتشار فقال "لم أكن أستطيع القيام بأكثر ما قمت به اليوم".

ترتيب الجولة السادسة عشرة:

1- الدانماركي يوناس فينغيغارد 32.26 دقيقة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 1.38 دقيقة

3- البلجيكي فاوت فان آرت بفارق 2.51 د

4- الإسباني بيلو بلباو بفارق 2.55 د

5- البريطاني سايمون ييتس بفارق 2.58 د

الترتيب العام:

1- الدانماركي يوناس فينغيغارد 63:06.53 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 1.48 دقيقة

3- البريطاني آدم ييتس بفارق 8.52 د

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 8.57 د

5- الأسترالي جاي هيندلي بفارق 11.15 د

فرانس24/ أ ف ب

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