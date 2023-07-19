طواف فرنسا: فينغيغارد يقطع شوطا كبيرا نحو اللقب والنمساوي غال بطل المرحلة 17

قطع يوناس فينغيغارد خطوة كبيرة نحو الفوز بسباق فرنسا للدراجات للمرة الثانية على التوالي بعدما تراجع منافسه تادي بوغاتشار الذي سقط أرضا في أصعب مرحلة بالسباق الأربعاء. وبعدما سحق بوغاتشار في مرحلة الفردي ضد الساعة الثلاثاء، انطلق فينغيغارد منفردا قبل خمسة كيلومترات من قمة كول دو لا لوز ومضى في طريقه رغم أن سيارة للمنظمين ودراجة نارية أبطأتا من سرعته. ولم يتمكن من اللحاق بالنمساوي فليكس غال الفائز بالمرحلة، والذي هاجم أقرب منافسيه قبل 6.4 كيلومتر على خط النهاية ليتقدم إلى المركز الثامن في الترتيب العام.

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أحرز النمساوي فيليكس غال، الأربعاء، المركز الأول في المرحلة السابعة عشرة للنسخة 110 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما اقترب الدنماركي يوناس فينغيغارد كثيرا من الاحتفاظ باللقب بتوسيع الفارق في الصدارة إلى 7:35 دقيقة بينه وبين مطارده المباشر السلوفيني تادي بوغاتشار.

وأنهى فينغيغارد المرحلة التي ربطت بين سان-جيرفي-لي-بان وكورشفيل على مسافة 165,7 كلم في المركز الرابع بفارق دقيقة و38 ثانية خلف غال صاحب المركز الأول.

واستغل فينغيغارد معاناة مطارده المباشر بوغاتشار الذي أنهاها في المركز 22 وبفارق 7:37 دقائق عن غال، واتسع الفارق بالتالي بينه وبين الدنماركي من 1:38 دقيقة إلى 7:35 دقائق.

وكان فينغيغارد خطا خطوة كبيرة، الثلاثاء، نحو الاحتفاظ باللقب عندما فاز بسباق السرعة في المرحلة السادسة عشرة موسعا الفارق من 10 ثوان إلى دقيقة و38 ثانية عن بوغاتشار.

وصمد بوغاتشار بطل الطواف عامي 2020 و2021، طيلة مرحلة اليوم قبل أن يتراجع في الكيلومترات الثماني الأخيرة حيث اعترف بمعاناته لفريقه الإمارات قائلا "لقد استسلمت، لقد مت".

وبات فينغيغارد (26 عاما) مرشحا بقوة إلى الاحتفاظ باللقب باستثناء تعرضه لحادث في المراحل الأربع المتبقية، لكن الدنماركي حذر قائلا "من الواضح أنني مرتاح جدا، لأنني أتصدر بأكثر من 7 دقائق، وهذا أمر رائع. كما قلت سابقا، لم نصل بعد الى باريس، لا تزال هناك مراحل صعبة. لم نصل إلى هناك بعد، سأبذل قصارى جهدي".

وأضاف "أعتقد أن بوغاتشار لا يستسلم أبدًا، سيحاول فعل شيئ ما، سيحاول مرة أخرى، علي أن أكون مستعدا للرد. أعتقد أنه لا تزال هناك بعض المراحل المثيرة".

وقال بوغاتشار "لا أعرف ما حدث. لقد وصلت إلى الصعود الأخير مستنزفا تمامًا. أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني لم أتمكن من الدفع بقدر ما أردت".

وأضاف "إذا تعافيت من تعب اليوم، أريد أن أقدم فوزا بمرحلة لفريقي. سنحاول، سواء أنا أو (البريطاني) آدم (ييتس)، (النمسوي) فيليكس (غروسشارتنر)، (الإسباني) مارك (سولر)، سنحاول القيام بذلك حتى أكون أنا وآدم على المنصة التتويج".

في المقابل، حقق غال أفضل فوز في مسيرته الاحترافية، وهو الثاني له بعد فوزه بإحدى مراحل طواف سويسرا في حزيران/يونيو الماضي.

وقطع غال مسافة المرحلة بزمن 4 ساعات و49 دقيقة و8 ثوان بفارق 34 ثانية أمام البريطاني سايمون ييتس الذي ارتقى إلى المركز الخامس في الترتيب العام، وبفارق دقيقة و38 ثانية عن الإسباني بيو بلباو.

وتقام المرحلة الثامنة عشرة الخميس على مسافة 185 كلم بين موتييه وبورغ-اون-بريس.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة عشرة:

1- النمساوي فيليكس غال 4.49:08 ساعات

2- البريطاني سايمون ييتس بفارق 34 ثانية

3- الإسباني بيو بلباو بفارق 1:38 دقيقة

4- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 1:52 د

5- الفرنسي دافيد غودو بفارق 2:09 د

- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 63:06.53 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 7:35 دقائق

3- البريطاني آدم ييتس بفارق 10:45 د

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 12:01 د

5- البريطاني سايمون ييتس بفارق 12:19 د

فرانس24/ أ ف ب

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