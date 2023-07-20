طواف فرنسا: الدانماركي أسغرين يفوز بالمرحلة 18 ومواطنه فينغيغارد يبقى في الصدارة

حقق الدانماركي كاسبر أسغرين الخميس الفوز في المرحلة الثامنة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية. وفي تعليق له على إنجازه، قال أسغرين: "لقد تسابقنا في النهاية وكأنها مسابقة للفرق ضد الساعة. لقد أدركنا أنه إذا التزمنا جميعا نستطيع أن ننجح". وأشاد الدانماركي يوناس فينغيغارد، الذي يحافظ على صدارة الترتيب العام، بما حققه مواطنه أسغرين.

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عاد الفوز في المرحلة الثامنة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الخميس إلى الدانماركي كاسبر أسغرين.

ومع عودة الطواف إلى الطرقات المسطحة بعد مراحل في الجبال، عَبَر ثلاثة متسابقين من مجموعة ضمت أربعة دراجين خط النهاية بأمتار قليلة أمام ركب النخبة، بينما احتفظ الدانماركي الآخر يوناس فينغيغارد بصدارة الترتيب العام بفارق 7:35 دقائق عن أقرب مطارديه، واقترب كثيرا من الاحتفاظ باللقب.

وقال أسغرين: "لقد تسابقنا في النهاية وكأنها مسابقة للفرق ضد الساعة. لقد أدركنا أنه إذا التزمنا جميعا نستطيع أن ننجح".

وتابع ابن الـ 28 عاما: "لم يكن بإمكاني فعل ذلك من دون الآخرين، حتى مجموعة صغيرة يمكنها خداع النخبة".

في المقابل، أثنى فينغيغارد على فوز مواطنه، قائلأ: "أنا سعيد للغاية لرؤية كاسبر يفوز مرة أخرى. نتحدث كل يوم خلال المرحلة كما يفعل كل الدراجين من الدانمارك...".

كان المنظمون حريصين على منح الدراجين فرصة للتسابق على أرض مسطحة بعد أربعة مراحل في جبال الألب، حتى أنهم دخلوا نفقا عبر الجبل بدلا من التسلق فوقه.

ولا يزال السلوفيني تادي بوغاتشار، بطل الطواف عامي 2020 و2021، في المركز الثاني، ولكن تحطمت آماله في البقاء في دائرة المنافسة الأربعاء بعد مرحلة مخيبة حل فيها في المركز 22، ليبقى الفارق بالتالي بينه وبين الدانماركي فينغيغارد 7:35 دقائق.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة عشرة:

1- الدانماركي كاسبر أسغرين 4:06:48 ساعات

2- الهولندي باسكال إينخورن التوقيت ذاته

3- النرويجي يوناس أبراهامسين التوقيت ذاته

4- البلجيكي ياسبر فيليبن التوقيت ذاته

5- الدانماركي مادس بيديرسن التوقيت ذاته

- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الدانماركي يوناس فينغيغارد 72:04.39 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 7:35 دقائق

3- البريطاني آدم ييتس بفارق 10:45 د

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 12:01 د

5- البريطاني سايمون ييتس بفارق 12:19 د

فرانس24/ أ ف ب

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