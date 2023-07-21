الدولي الجزائري رياض محرز يكمل انتقاله إلى نادي الأهلي السعودي

أكمل الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي انتقاله إلى الأهلي السعودي، وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية السعودية. وسجل محرز 78 هدفا ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع سيتي وحصد 11 لقبا مع النادي بينها لقب الدوري 5 مرات، منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي في 2018. وأصبح محرز أحدث لاعب شهير ينتقل إلى دوري المحترفين السعودي الذي بات جاذبا للنجوم منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في كانون الثاني/يناير الماضي.

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قالت قناة الإخبارية السعودية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة إن الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي أكمل انتقاله إلى الأهلي السعودي.

وذكرت قناة الإخبارية على تويتر: "الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. ولم يُصدر النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا إعلانا رسميا بعد.

وسجل محرز 78 هدفا ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع سيتي وحصد 11 لقبا مع النادي بينها لقب الدوري 5 مرات، منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي في 2018.

وتراجع دور اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مع الفريق الموسم الماضي إذ سجل 15 هدفا في 47 مباراة، لكنه غاب عن نهائي كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في موسم حقق فيه سيتي ثلاثية تاريخية.

وجدد محرز عقده العام الماضي حتى 2025.

وأصبح محرز أحدث لاعب شهير ينتقل إلى دوري المحترفين السعودي الذي بات جاذبا للنجوم منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويسير محرز بهذا على خطى حارس مرمى السنغال إدوار مندي الذي انضم إلى الفريق السعودي قادما من تشيلسي الشهر الماضي.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشهر الماضي عن مشروع للاستثمار والخصخصة للأندية الرياضية يتضمن أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

فرانس 24/ أ ف ب

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