كرة القدم: باريس سان جرمان يؤكد نيته عرض كيليان مبابي للبيع بعد استبعاده من جولته الاستعدادية بآسيا

يبدو الانفصال بين باريس سان جرمان ونجمه كيليان مبابي وشيكا بعد أن قرر النادي المملوك قطريا، الجمعة، السفر إلى جولته الاستعدادية في اليابان وكوريا الجنوبية من دون قائد المنتخب الفرنسي. وهذا معناه أن اللاعب سيعرض للبيع، علما أنه محل اهتمام شديد من ريال مدريد.

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أعلن باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة تشكيلة خالية من نجمه كيليان مبابي لخوض جولته الاستعدادية في آسيا التي تبدأ السبت في اليابان.

ينتهي عقد مبابي (24 عاما)، وهو محل اهتمام ريال مدريد، في حزيران/يونيو 2024 ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال الى أي نادٍ آخر من دون مقابل. لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيله مجانا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

وقال رئيس باريس سان جرمان القطري ناصر الخليفي أثناء تقديم المدرب الجديد الاسباني لويس إنريكي مطلع الشهر: "كيليان لا يمكنه المغادرة مجانا" وحدد 31 تموز/يوليو موعدا نهائيا لاتخاذ القرار.

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البقاء في سان جرمان كان حتى 2024 "خياري الوحيد"

وأوضح مبابي والمقربون منه في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية أن اللاعب أبلغ "إدارة النادي المكلفة تمديد العقد" الذي وُقّع قبل عام، اعتبارا من "15 تموز/يوليو 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024)".

ومنتصف حزيران/يونيو الماضي، أكد مبابي أن "البقاء" في سان جرمان كان خياره الوحيد. وقال: "لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار، والبقاء في النادي، إنه خياري الوحيد.

انضم مبابي إلى باريس سان جرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من موناكو في آب/أغسطس 2017، وتحولت الإعارة إلى صفقة دائمة بقيمة 180 مليون يورو (194 مليون دولار).

فرانس24/ أ ف ب

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