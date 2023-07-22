مونديال السيدات لكرة القدم: الولايات المتحدة تسحق فيتنام في متسهل حملة الدفاع عن لقبها

كرة القدم

وان، تو، ثري... استهل منتخب الولايات المتحدة للسيدات في كرة القدم حامل اللقب مشواره في بطولة العالم بفوز سهل على فيتنام بثلاثية نظيفة، السبت في أوكلاند. وسجلت أهداف الفوز صوفيا سميث (14 و45+7) وليندساي هوران (77). وتسعى الأمريكيات لإحراز لقبهن الثالث تواليا في المنافسة.

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استهلت الولايات المتحدة حاملة اللقب مشوارها في بطولة العالم للسيدات في كرة القدم بفوز سهل، السبت، على فيتنام بثلاثية نظيفة بعاصمة نيوزيلندا أوكلاند، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

سجلت صوفيا سميث (14 و45+7) وليندساي هوران (77) الأهداف في حين أضاعت نجمة المنتخب المخضرمة أليكس مورغان ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وتابعت سميث تألقها بتسجيلها ثنائية وضعتها في صدارة ترتيب الهدافات حتى الآن. فقد افتتحت التسجيل مبكرا بعد مرور ربع ساعة في مرمى فيتنام التي تخوض باكورة مشاركاتها في نهائيات كأس العالم، ثم أضافت الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول قبل أن تختتم هوران التسجيل في الدقيقة 77.

وتصدرت الولايات المتحدة الساعية إلى إحراز لقبها الثالث تواليا هذه المجموعة بانتظار مواجهة البرتغال مع هولندا الأحد.

فرانس24/ أ ف ب

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