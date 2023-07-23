الدانماركي يوناس فينغيغارد يفوز بلقب طواف فرنسا للدراجات للعام الثاني على التوالي

تمكن الدانماركي يوناس فينغيغارد من الفوز بنسخة العام الجاري من طواف فرنسا للدراجات الأحد، ليتمكن بذلك من الاحتفاظ بلقب البطولة التي توج بها العام الماضي. وتجاوز فينغيغارد خط نهاية المرحلة الختامية في المركز 113 بفارق 2.12 دقيقة عن ميوس، فيما جاء بوغاتشار في المركز 41 بنفس توقيت الفائز.

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يحتفل Dane Jonas Vingaard بفوزه برفع دراجته بعد المرحلة الحادية والعشرين والأخيرة من سباق فرنسا للدراجات في باريس، 23 يوليو، 2023.

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فاز الدانماركي يوناس فينغيغارد بلقب سباق فرنسا للدراجات للعام الثاني على التوالي بعد عبوره خط النهاية في المرحلة الأخيرة بباريس الأحد.

وجاء السلوفيني تادي بوغاتشر، الفائز باللقب في 2020 و2021، في المركز الثاني أمام زميله في فريق الإمارات آدم ييتس.

وحصد البلجيكي جاسبر فيلبسن لقب النقاط، فيما نال الإيطالي جوليو تشيكون لقب المراحل الجبلية.

وعلى غرار ما فعل منافسه الأساسي السلوفيني تادي بوغاتشار في 2020 و2021، توج الدنماركي البالغ 26 عاماً بلقب الطواف الأشهر في العالم للعام الثاني توالياً رغم فوزه بثلاث مراحل بالمجمل خلال هاتين المشاركتين، بينها واحدة في هذه النسخة (المرحلة السادسة عشرة).

وتصدر فينغيغارد السباق منذ المرحلة السادسة بعدما أزاح الأسترالي جاي هيندلي، وبقي متمسكاً بها حتى تجاوزه خط نهاية المرحلة الختامية الأحد في جادة الشانزيليزيه، متقدماً بفارق 7.29 دقائق على بوغاتشار في أكبر فارق بين البطل ووصيفه منذ عام 2014.

وحل الشقيقان البريطانيان التوأمان أدم وسام ييتس في المركزين الثالث والرابع توالياً أمام الإسباني كارلوس رودريغيس.

وكانت النهاية مميزة بالنسبة لميوس، البلجيكي البالغ من العمر 25 عاماً، إذ حقق فوزه الأول في الطواف الفرنسي بعدما سجل 2:56.13 ساعة في المرحلة الممتدة لمسافة 115 كلم بين سان-كنتان-اون-ايفلين وجادة الشانزليزيه في العاصمة باريس، متقدماً بالسرعة النهائية على مواطنه ياسبر فيليبسن الذي بدا الأقرب الى الفوز بعد سيطرته لفترة طويلة على المرحلة، والهولندي ديلان غروينيفيغن.

وتجاوز فينغيغارد خط نهاية المرحلة الختامية في المركز 113 بفارق 2.12 دقيقة عن ميوس، فيما جاء بوغاتشار في المركز 41 بنفس توقيت الفائز.

- ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الحادية والعشرين الاخيرة:

1- البلجيكي جوردي ميوس 2:56.13 ساعة

2- البلجيكي ياسبر فيليبسن التوقيت ذاته

3- الهولندي ديلان غروينيفيغن التوقيت ذاته

4- الدنماركي مادس بيدرسن التوقيت ذاته

5- الهولندي سيس بول التوقيت ذاته

- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 82:05.42 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 7:29 دقائق

3- البريطاني آدم ييتس بفارق 10:56 د

4- البريطاني سايمون ييتس بفارق 12:23 د

5- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 13:17 د

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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