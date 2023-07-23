كرة القدم: كيليان مبابي يتدرب مع الفريق الرديف لنادي باريس سان جرمان

بعد 24 ساعة من استبعاده عن الجولة الإعدادية للموسم الجديد، تدرب نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي السبت مع الفريق الرديف في بواسي (ضواحي العاصمة الفرنسية)، في ظل غموض حول مستقبله مع النادي المملوك قطريا.

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وقف كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان، مبتسما لالتقاط صور السيلفي مع المشجعين الصغار لبطل الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد خوضه حصة تدريبية مع الفريق الرديف، بعد 24 ساعة من استبعاده عن الجولة الإعدادية للموسم الجديد.

بعد ذلك، توقفت الحافلة السوداء الصغيرة التي كان يستقلها خارج مدخل المركز في بواسي (ضواحي باريس) حيث تجمع حشد من المشجعين وخرج منها برفقة حارس شخصي. ووقع مبابي الذي بدا مرتاحا، على الصور والقمصان التي حملتها الجماهير.

البقاء على دكة البدلاء الموسم المقبل؟

وأتى قرار غياب اللاعب البالغ 24 عاما عن الجولة الآسيوية وسط الحديث عن اختلاف في الرأي مع إدارة النادي بشأن عقده الذي ينتهي في صيف 2024، حيث عادت التكهنات بشأن انتقاله إلى ريال مدريد.

مستقبل مبابي بعد تأكيد باريس سان جرمان نية عرضه للبيع 02:38

ينتهي عقد مبابي في حزيران/يونيو المقبل ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبًا حرًا للانتقال الى أي نادٍ آخر من دون مقابل. لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيله مجانا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

ولم يعلق باريس سان جرمان حتى الآن على استبعاد نجمه وقائد المنتخب الفرنسي من الجولة، في حين أشارت تقارير إلى أن اللاعب قد يعاقب بالبقاء على دكة البدلاء الموسم المقبل في حال لم يجدد عقده.

فرانس24/ أ ف ب

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