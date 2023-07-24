الهلال السعودي يقدم عرضا ضخما لضم كيليان مبابي هدّاف مونديال 2022 إلى صفوفه

كرة القدم

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية الإثنين، وفق مصدر قريب من المفاوضات، بأن نادي باريس سان جرمان سمح لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، بعد اقتراحه 300 مليون يورو (333 مليون دولار) لضمه إلى صفوفه. وقد عبرت عدة أندية أوروبية سابقا عن رغبتها بضم المهاجم الفتاك البالغ 24 عاما، بعد إعلان غيابه عن معسكر الفريق.

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سمح باريس سان جرمان لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، بعد اقتراحه 300 مليون يورو (333 مليون دولار) على بطل فرنسا لضم هداف مونديال 2022 إلى صفوفه، بحسب ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية الإثنين من مصدر قريب من المفاوضات.

ويذكر أنه منذ 2011، تلقى نادي العاصمة المملوك قطريا خطابا من الهلال يتضمن عرضا صريحا وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي. ولا يمكن لهكذا عقد أن يتم إلا بموافقة اللاعب الذي لم يعبر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافا لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.

وقال المصدر "سمح باريس سان جرمان للهلال بالتفاوض مع كيليان مبابي حول عرض بقيمة 300 مليون يورو".

وفي حزيران/يونيو 2024، ينتهي عقد مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال قطر 2022 الذي توج فيه هدافا، ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي ناد آخر من دون مقابل. لكن النادي الباريسي لا يقبل برحيله مجانا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

في المقابل، يرفض مبابي، المستبعد عن جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية استعدادا للموسم المقبل، تجديد عقده في ظل اقتناع النادي الباريسي باتفاق لاعبه مع ريال مدريد لحمل ألوانه بدءا من الصيف المقبل.

وتابع المصدر أن عدة أندية أوروبية عبرت عن رغبتها بضم المهاجم الفتاك البالغ 24 عاما، بعد إعلان غيابه عن معسكر الفريق، متحدثا عن "صيغ مختلفة ابتكرتها عدة أندية تضمنت مبادلة لاعب عالي الجودة. فتح هذا الأمر السوق مع عدة أندية"

فرانس24/ أ ف ب

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