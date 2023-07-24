نادي السد القطري يعزز صفوف دفاعه بالمغربي رومان سايس

بصفقة قدرت بـ2.5 مليون يورو، عزز نادي السد القطري صفوفه بقائد المنتخب المغربي رومان سايس، وفق ما أعلن الإثنين. وأصبح اللاعب الذي خاض 75 مباراة دولية، سابع الوافدين الجدد إلى النادي القطري بعد الجناحين الإكوادوري غونسالو بلاتا والبرازيلي جيوفاني هنريكي، وقلب الدفاع الإيراني محمد أمين حزباوي، ولاعب الوسط الكولومبي ماتيوس أوريبي، والظهير الأيسر البرازيلي باولو أوتافيو والظهير القطري الشاب أنس عبد السلام أبويني.

© أ ف ب

قائد المنتخب المغربي رومان سايس خلال المباراة ضد كرواتيا في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة بمونديال قطر على ملعب البيت في الخور 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

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أعلن نادي السد القطري الإثنين أنه عزز دفاعه بقائد المنتخب المغربي رومان سايس قادما من بشيكتاش التركي في صفقة قدرت بـ2.5 مليون يورو.

ونشر السد مقطع فيديو لسايس بقميص الفريق مع الرقم 29 على ظهره، مرفقا إياه بـ"رسميا: رومان سايس سداوي لمدة موسمين بداية من موسم 23/2024".

وسيكون السد التجربة العربية الأولى للمغربي الذي تألق في مونديال قطر نهاية العام الماضي حين ساهم في قيادة "أسود الأطلس" لإنجاز الوصول إلى نصف النهائي، إذ بدأ مسيرته الكروية في فرنسا حيث ولد عام 1990 ودافع عن ألوان فالنس، كليرمون، لوهافر وأنجيه.

انتقل بعدها ابن الـ33 عاما إلى الدوري الإنكليزي حيث لعب من 2016 حتى 2022 بألوان ولفرهامبتون وأندررز قبل الالتحاق ببشيكتاش في حزيران/يونيو 2022.

وأصبح اللاعب الذي خاض 75 مباراة دولية سجل خلالها هدفين، أحدهما في مونديال قطر خلال الفوز المدوي على بلجيكا 2-صفر في الجولة الثانية من دور المجموعات، سابع الوافدين الجدد إلى ثالث الدوري القطري للموسم الماضي، بعد الجناحين الإكوادوري غونسالو بلاتا والبرازيلي جيوفاني هنريكي، قلب الدفاع الإيراني محمد أمين حزباوي، لاعب الوسط الكولومبي ماتيوس أوريبي، الظهير الأيسر البرازيلي باولو أوتافيو والظهير القطري الشاب أنس عبد السلام أبويني.

ولم يهنأ السد طويلا بضم جيوفاني هنريكي من بالميراس في صفقة قدرت بتسعة ملايين يورو، إذ أعلن الأحد عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وإصابته في الغضروف، وذلك خلال مواجهة ودية مع الرجاء المغربي (2-2) الجمعة على استاد جاسم بن حمد.

وتعرض المهاجم البرازيلي للإصابة في الدقائق الأولى من المباراة، ما سيتسبب بغيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم وفق بيان النادي.

فرانس24/ أ ف ب

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