ريبورتاج: قرية الرياضيين، مواصلات، حفل الافتتاح.. باريس على قدم وساق لإتمام استعداداتها

دخلت باريس مرحلة حاسمة في طريقها لألعاب 2024 الأولمبية، فهي على قدم وساق لإتمام استعداداتها للحدث الرياض العالمي. وقد بلغت معظم الورشات أطوارا متقدمة رغم الصعوبات والعقبات مثل أزمة كوفيد-19، فقرية الرياضيين بضاحية سان دوني الشمالية على وشك الانتهاء، وستتحول بعد أولمبياد باريس إلى حي سكني يضم شققا ومدارس ومساحات خضراء. وفي مجال النقل، تعد هيئة المواصلات في العاصمة الفرنسية بزيادة عدد القطارات والسائقين. وحسب توقعات اللجنة الأولمبية، سيحظى حفل الاحتفال بمتابعة أكثر من مليار شخص عبر العالم.

02:17 صورة افتراضية لحفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 على ضفاف نهر السين. © فرانس24