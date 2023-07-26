عام قبل انطلاق ألعاب باريس: كشف النقاب عن الشعلة الأولمبية بحضور أبطال عالميين بينهم يوسين بولت

الجمايكي يوسين بولت، أسطورة سباقات السرعة في ألعاب القوى، يحمل شعلة أولمبياد باريس 2024 قرب برج إيفل قبل عام من انطلاق الحدث الرياضي العالمي البارز.

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