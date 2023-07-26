عام قبل انطلاق ألعاب باريس: كشف النقاب عن الشعلة الأولمبية بحضور أبطال عالميين بينهم يوسين بولت
يبدأ العد العكسي للألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 التي تجري في باريس، الأربعاء، فيما كشفت اللجنة المنظمة النقاب عن تصميم الشعلة التي تعد رمز هذا الحدث الرياضي العالمي البارز خلال حفل قرب برج إيفل حضره عدة أبطال بينهم الأسطورة الجامايكي يوسين بولت صاحب ثماني ميداليات ذهبية بالألعاب (بين 2008 و2016). بهذه المناسبة، تعرض فرانس24 برامج خاصة وتسلط الضوء على مختلف الورشات التي تسابق الزمن لأجل اكتمال جاهزيتها.
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