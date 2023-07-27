مونديال السيدات: المنتخب الأمريكي يكتفي بالتعادل أمام هولندا ونيجيريا تصدم أستراليا

كرة القدم

تعادل المنتخب الأمريكي الخميس مع نظيره الهولندي بنتيجة هدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية لمونديال السيدات في ويلينغتون ليتساويا بأربع نقاط لكل منهما، إذ سيتحتم عليهما الانتظار حتى الجولة الأخيرة الثلاثاء لتحديد المتأهل إلى الدور ثمن النهائي من عدمه. من جهة أخرى، فاجأت سيدات نيجيريا نظيراتهن الأستراليات، عندما فازت على منتخبهن المضيف المحروم من خدمات نجمته المصابة سام كير 3-2، ضمن منافسات المجموعة الثانية. وبهذا الفوز، قفز المنتخب النيجيري إلى صدارة المجموعة الثانية مع 4 نقاط.

© أ ف ب

مباراة المنتخب الأمريكي الخميس 27 يوليو 2023 ضد نظيره الهولندي ضمن منافسات الجولة الثانية لمونديال السيدات في ويلينغتون.

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اكتفى منتخب الولايات المتحدة حامل اللقب في النسختين الأخيرتين بالتعادل أمام هولندا 1-1 الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية لمونديال السيدات في ويلينغتون، فيما صدم المنتخب الأسترالي المضيف بخسارته أمام نيجيريا 2-3.

وفي المجموعة الخامسة، افتتحت هولندا التسجيل عبر لاعبة الوسط جيل رورد في الشوط الأول، لتشعل المواجهة أمام 27312 متفرجًا في ويلينغتون ستاديوم في نيوزيلندا.

لكن القائدة ليندسي هوران ردت بعد مرور ساعة من عمر اللقاء، لتحافظ الولايات المتحدة على سجلها خاليا من الهزيمة في المونديال منذ نصف نهائي العام 2007 أمام البرازيل (خسارة نهائي 2011 ضد اليابان بركلات الترجيح تُعتبر تعادلا).

ويتساوى المنتخبان بأربع نقاط لكل منهما، وسيتحتم عليهما الانتظار حتى الجولة الأخيرة الثلاثاء لتحديد المتأهل إلى الدور ثمن النهائي من عدمه، عندما تلتقي الولايات المتحدة مع البرتغال وهولندا مع فيتنام.

كانت المباراة الأكثر ترقبًا في دور المجموعات مختلفة تمامًا عن النهائي قبل أربع سنوات في فرنسا، والذي فازت به الولايات المتحدة بسهولة 2-0 لتحتفظ بلقبها.

كانت الهولنديات الأفضل في الشوط الأول، ووجدن الثغرات التي كانت واضحة في فوز الولايات المتحدة افتتاحا 3-0 على فيتنام المتواضعة.

سيطرت الأمريكيات في الفترات الأخيرة من المباراة، لكنهن لم ينجحن في تسجيل هدف الفوز، لتتوقف سلسلة انتصاراتهن المتتالية في مونديال السيدات عند 13 مباراة، منذ التعادل مع السويد في دور المجموعات عام 2015.

قال فلاتكو أندونوفسكي مدرب المنتخب الأمريكي إنه تم منح الهولنديات الكثير من المساحة للسيطرة على الإيقاع في الشوط الأول. وأضاف أن ذلك تغير في الشوط الثاني، ويعتقد أن تحسن أداء فريقه يوفر نموذجًا لبقية البطولة.

وتابع "هذا المنتخب ليس يافعا فقط، إنه أيضا مجموعة جديدة لم تمض الكثير من الدقائق معا"، مع 14 لاعبة يخضن غمار كأس العالم للمرة الأولى إلى جانب المخضرمات أمثال ميغان رابينو وأليكس مورغان.

تابع "ما رأيتموه في الشوط الثاني هو ما سترونه لاحقًا. في المباراة الثالثة نتوقع أن نتقدم أكثر من هناك".

من جهته قال مدرب هولندا أندريز يونكر "لعبنا بطريقة رائعة وأحيانا كان الآداء مذهلا... يجب أن نكون سعداء بنتيجة 1-1".

وبعيد ذلك وفي المجموعة نفسها، حققت البرتغاليات أول انتصار في تاريخ مشاركاتهن في مونديال السيدات، بفوزهن على سيدات فيتنام بثنائية نظيفة الخميس أيضا.

وافتتحت المهاجمة تيلما إينكارناساو التسجيل لـ"سيليساو أوروبا" في الدقيقة السابعة، فيما أضافت لاعبة الوسط فرانسيسكا (كيكا) نازاريث الهدف الثاني لتقضي على آمال الفيتناميات المبتدئات في المسابقة.

وبهذا الفوز، احتفظت البرتغاليات بفرصة التأهل إلى دور الـ16 قبل مواجهة الولايات المتحدة، إذ بتن في المركز الثالث مع ثلاث نقاط.

صدمة أستراليا

وصُدمت سيدات أستراليا بنظيراتهن النيجيريات، عندما فازت الأخيرات على المنتخب المضيف المحروم من خدمات نجمته المصابة سام كير 3-2، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وبهذا الفوز، قفز المنتخب النيجيري إلى صدارة المجموعة الثانية مع 4 نقاط، على غرار كندا الثانية، فيما تراجعت أستراليا إلى المركز الثالث مع ثلاث نقاط، وتتذيل إيرلندا المجموعة بلا رصيد.

وبالتالي، بات الآن على الأستراليات اللواتي كن قادرات على التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي لو حققن الفوز، أن يحققن انتصارا صريحاً على المنتخب الكندي حامل ذهبية الأولمبياد، للعبور إلى الدور المقبل. غير أن كندا، تحتاج فقط إلى التعادل للتأهل.

ووسط أجواء حماسية في ملعب "لانغ بارك" الذي غصّ بالجماهير، فشلت سيدات أستراليا اللواتي افتقرن إلى الواقعية خصوصا في الشوط الأول، بالرد على الحماسة النيجيرية التي ترجمت دفاعا صلبا للغاية.

ذلك أن النيجيريات، وعلى غرار مباراتهن الأولى أمام كندا، كن مثيرات للإعجاب بهجماتهن السريعة.

ويذكر أنهن يخضن نهائيات كأس العالم التاسعة في تاريخهن وقد يتمكنّ مثل العام 2019 أن يبلغن ثمن النهائي.

وقبل نهاية الشوط الأول بقليل، افتتحت الأستراليات التسجيل بتسديدة من إيميلي فان إيغموند، بعد تمريرة حاسمة من كايتلين فورد.

لكن الفرحة لم تدم طويلاً للمضيفات، ذلك أنه بعد خمس دقائق وتحديداً في الدقيقة، أدركت النيجيريات التعادل عبر أوتشينا كانو.

وفي الشوط الثاني، أضافت سيدات نيجيريا هدفين آخرين عن طريق المدافعة أوسيناتشي أوهالي، ولاعبة برشلونة الإسباني أسيسات أوشوالا.

وحاولت الأستراليات الضغط والعودة بالمباراة، لكن هدفاً رأسياً من ألانا كينيدي لم يكن كافياً لتجنّب الخسارة.

فرانس24/ أ ف ب

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