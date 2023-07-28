الجزائري رياض محرز ينتقل رسميا إلى أهلي جدة السعودي في صفقة قدرت بنحو 38 مليون دولار

كرة القدم

بعد خمسة مواسم في مانشستر سيتي حقق خلالها 11 لقبا، انتقل الدولي الجزائري رياض محرز الجمعة رسميا إلى أهلي جدة السعودي قادما من بطل الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا في صفقة قدرت بنحو 38 مليون دولار.

© أ ف ب/ أرشيف

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في صفقة مؤكدة مند بضعة أيام، أعلن نادي أهلي جدة العائد حديثا إلى الدوري السعودي لكرة القدم، الجمعة رسميا تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز المتوج الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا.

ونشر النادي السعودي عبر حسابه على تويتر فيديو يظهر فيه الجزائري يرتدي قميص الفريق مرفقا بعبارة "انتهى الانتظار، رياض حقيقة" بعد خمسة مواسم في سيتي حقق خلالها 11 لقبا.

النجم الدولي الجزائري رياض محرز أهلاوي حتى عام 2027 🇩🇿 @Mahrez22#MahrezToAlahli pic.twitter.com/IxtIZZZcsV — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 28, 2023

وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه استرليني (38,6 مليون دولار). نقل بطل إنكلترا عن اللاعب قوله "أتيت إلى سيتي للفوز بالألقاب والاستمتاع بكرة القدم وقد حققت كل ذلك وأكثر".

وتابع أفضل لاعب في إنكلترا عام 2016 "أمضيت خمسة أعوام لا تُنسى مع هذا النادي وعملت إلى جانب لاعبين مذهلين، جماهير رائعة والمدرب الأفضل في العالم".

وبات محرز ثالث صفقة للقطب الثاني لمدينة جدة بعد صفقتين من الدوري الإنكليزي هما حارس المرمى الدولي السنغالي إدوارد مندي القادم من تشلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وانضم محرز إلى مانشستر سيتي صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الذي توج معه بطلا للدوري عام 2016، بعد أن ساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2014 بعد ستة أشهر من انتقاله إلى صفوفه.

وساهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري أربع مرات أعوام 2019 و2021 و2022 و2023، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الإنكليزي مرتين عامي 2019 و2023.

خاض 236 مباراة مع سيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 78 هدفا وصنع 59. دوليا، توج محرز بطلا لكأس الأمم الأفريقية مع الجزائر عام 2019 في مصر.

بدأ اللاعب المولود في فرنسا مسيرته الاحترافية مع فريق كامبيه عام 2009 قبل أن ينتقل إلى لوهافر في العام التالي وثم إلى ليستر في 2014.

فرانس24/ أ ف ب

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