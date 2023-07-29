ويفا يستبعد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف

لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا) نادي يوفنتوس الإيطالي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي "كونفرنس ليغ" لموسم 2023-2024، وفق ما أعلن في بيان الجمعة. من جهته قال يوفنتوس إنه تنازل عن حق الطعن لكنه يتمسك ببرائته.

شعارات فريق يوفنتوس الإيطالي أمام ملعبه قبل مباراة في نصف نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية الإسباني، 11 أيار/مايو 2023.

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا) في بيان الجمعة استبعاد يوفنتوس الإيطالي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي "كونفرنس ليغ" لموسم 2023-2024 بسبب فشله في الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأوضح الاتحاد القاري أنه بالإضافة إلى استبعاده من المشاركة في مسابقة كونفرنس ليغ الموسم المقبل، تم تغريم نادي "السيدة العجوز" 20 مليون يورو بينها 10 ملايين مع وقف التنفيذ.

ويذكر أن لجنة المراقبة المالية في الويفا فتحت تحقيقا رسميا مع يوفنتوس في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أشهر من توصل النادي الإيطالي لتسوية ضمن ثمانية أندية مع الويفا عقب الإخفاق في الالتزام بمتطلبات مالية.

وتضمن بيان للويفا الجمعة أنه "سيفرض مساهمة مالية إضافية بقيمة 20 مليون يورو على النادي"، موضحا أنه "من هذا المبلغ ستكون عشرة ملايين يورو مشروطة ولن يتم تطبيقها إلا إذا كانت بياناته السنوية للأعوام المالية 2023 و2024 و2025 لا تمتثل لمتطلبات المحاسبة".

وقال يوفنتوس، الذي تأهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي بعد إنهاء الدوري الإيطالي بالمركز السابع في الموسم الماضي، إنه تنازل عن حق الطعن لكنه يتمسك ببرائته.

وقال جيانلوكا فيريرو رئيس يوفنتوس "نتمسك باقتناع بقانونية إجراءات النادي وبصحة حججنا لكننا قررنا عدم الطعن على الحكم".

وتابع فيريرو أن عدم الطعن يتسق مع سياسة النادي التي طبقها خلال تسوية مع الاتحاد الإيطالي في أيار/مايو الماضي حين اختار دفع غرامة بقيمة 718 ألف يورو وقبول خصم عشر نقاط من رصيده.

وبدأت الأدوار التمهيدية لدوري المؤتمر لموسم 2023-2024 في وقت سابق هذا الشهر.

كما توصل الويفا لتسوية مع تشيلسي بعد تقديم بيانات مالية غير مكتملة تتعلق "بانتقالات تاريخية" بين 2012 و2019 قبل استحواذ مجموعة بولي-كليرليك على النادي اللندني في 2022.

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي بالمركز 12 في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد مسيرة فوضوية وفشل في التأهل للمسابقات الأوروبية في 2023-2024.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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