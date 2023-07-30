بطولة العالم للسباحة: ذهبية ثانية للتونسي أيوب الحفناوي في سباق 1500 متر سباحة حرة

فاز التونسي أيوب الحفناوي بميلادية ذهبية في سباق 1500 متر حرة للرجال الأحد، في بطولة العالم للسباحة التي تستضيفها اليابان. وبذلك تكون هذه الذهبية الثانية للحفناوي بعد فوزه الأربعاء بالمرتبة الأولى في سباق 800 متر سباحة حرة.

بطولة العالم للسباحة في فوكوكا 2023 - التونسي أحمد حفناوي بعد فوزه بنهائي 1500 متر سباحة حرة رجال. 30 تموز/يوليو 2023.

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ظفر السباح التونسي أحمد الحفناوي بذهبية 1500 متر حرة للرجال الأحد، في مونديال السباحة الذي تستضيفه اليابان.

وحقق الحفناوي زمنا قدره 14:31:54 دقيقة، متقدما على الأمريكي بوبي فينكي 14:31:59 د، والأسترالي سام شورت 14:37:28 د.

وبذلك تكون هذه الذهبية الثانية بعد فوزه الأربعاء بالمرتبة الأولى في سباق 800 متر سباحة حرة.

الحفناوي الذي تألق في بداياته في البطولات الفرنسية، ارتبط اسمه بأسطورة السباحة التونسية أسامة الملولي، نجم سباقات 400 و800 و1500 م سابقا.

بدأ مشواره في عالم السباحة بعمر السادسة، بفضل والده "كان والدي رياضيا، لاعب كرة سلة، وجهني لخوض السباحة لأنها مفيدة من الناحية الصحية وتبني جسدك بشكل جيد".

فرانس24/ أ ف ب

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