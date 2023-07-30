مونديال السيدات: لبؤات الأطلس يحققن فوزا تاريخيا على كوريا الجنوبية

مونديال السيدات بأستراليا

تمكنت "لبؤات الأطلس" المغربيات الأحد من تحقيق فوز تاريخي على سيدات كوريا الجنوبية لكرة القدم عندما فزن عليهن بهدف نظيف، من توقيع ابتسام جرايدي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال السيدات المقام باستراليا. ولم تكتب "لبؤات الأطلس" التاريخ بالفوز فقط، ذلك أن المدافعة نهيلة بنزينة باتت أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ المسابقة النسائية.

لاعبات المنتخب المغربي لكرة القدم يحتفلن بفوزهن التاريخي على كوريا الجنوبية ضمن كأس العالم للسيدات في 30 تموز/يوليو 2023.

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فوز تاريخي حققته "لبؤات الأطلس" في مونديال السيدات لكرة القدم على حساب كوريا الجنوبية إذ فزن بهدف نظيف الأحد سجلته ابتسام جرايدي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة المقامة بأستراليا.

هذا الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ المونديالات النسائية وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة أمام 13 ألف مشجع في أديليد.

ويأتي هذا الفوز بعد خسارة قاسية منيت بها المغربيات في الجولة الأولى أمام ألمانيا 0-6، ليبقين على آمالهن بالعبور إلى دور الـ16.

أول لاعبة متحجبة في تاريخ مونديال السيدات

ولم تكتب "لبؤات الأطلس" التاريخ بالفوز فقط، ذلك أن المدافعة نهيلة بنزينة باتت أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ المسابقة النسائية.

وبالتالي، بات في رصيد المغربيات ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثالث، خلف كولومبيا الثانية (3 نقاط)، وألمانيا المتصدرة (3 نقاط)، فيما تقبع كوريا الجنوبية في ذيل المجموعة بلا رصيد.

وسعت سيدات المغرب إلى الضغط منذ البداية، وكان لهن ما أردن عندما سجلت جرايدي هدف المباراة الوحيد برأسية في الزاوية البعيدة في الدقيقة السادسة من المباراة، بعد تمريرة من حنان أيت الحاج.

في المقابل، تألقت الحارسة خديجة الرميشي أمام محاولات عدة للكوريات طوال المرمى.

وأقفلت المغربيات دفاعهن في الشوط الثاني، مع إشراك المدرب الفرنسي رينالد بيدروس للمدافعة سارة كاسي بدلا من المهاجمة سلمى أماني، لتبقى شباك المغرب عصية على الكوريات.

في ما يأتي نتائج وترتيب المجموعة الثامنة ضمن نهائيات كأس العالم 2023 للسيدات في كرة القدم

كولومبيا 2 كوريا الجنوبية 0

ألمانيا 6 المغرب 0

كوريا الجنوبية 0 المغرب 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

ألمانيا 1، 1، 0، 0، 6، 0، 3

كولومبيا 1، 1، 0، 0، 2، 0، 3

المغرب 2، 1، 0، 1، 1، 6، 3

كوريا الجنوبية 2، 0، 0، 2، 0، 3، 0

فرانس24/ أ ف ب

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