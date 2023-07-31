مونديال السيدات: اليابان تسحق إسبانيا برباعية نظيفة وتتصدر مجموعتها

مونديال السيدات

حققت اليابان في مونديال السيدات فوزا ساحقا على إسبانيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء لتتصدر بذلك مجموعتها الإثنين في ويلينغتون. وفي الدور ثمن النهائي، تلعب اليابان، بطلة 2011، مع النرويج وإسبانيا مع سويسرا، في الكأس المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

© أ ف ب

اليابانيات يحتفلن بهدفهن الثالث على إسبانيا في ويلينغتون في 31 تموز/يوليو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

فازت اليابان على إسبانيا فوزا كاسحا بفضل فاعلية لاعباتها وسرعتهن وخصوصا بفضل هيناتا ميازاوا التي سجلت هدفين ومررت كرة حاسمة. وسجلت اليابان بالمجمل أربعة أهداف مقابل لا شيء لإسبانيا، وتصدرت مجموعتها الإثنين في ويلينغتون، ضمن كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

وفي الدور ثمن النهائي، تلعب اليابان، بطلة 2011، مع النرويج وإسبانيا مع سويسرا.

وخاضت إسبانيا واليابان المباراة بعدما سبق أن ضمنتا تأهلهما إلى الدور الثاني من الجولة الماضية لينحصر الصراع بينهما على صدارة المجموعة، علما أن نقطة واحدة كانت تكفي المنتخب الإسباني لتبوء الصدارة. إلا أن اليابانيات قدمن أداء هجوميا رفيعا وتقدمن 3-0 مع نهاية الشوط الأول، ليؤكدن حضورهن القوي في البطولة.

ورفعت ميازاوا رصيدها التهديفي إلى 4 في البطولة، فيما أضافت ريكو أويكي ومينا تاناكا الهدفين الآخرين في عرض مهيمن للمنتخب الآسيوي.

وبدأت إسبانيا التي تضم نخبة من اللاعبات البارزات في أهم أندية أوروبا، بشكل جيد من خلال الاستحواذ على الكرة. لكنهم عجزوا عن صناعة فرص حقيقية لتنقلب الدفة سريعا لمصلحة اليابان.

وجاءت أهداف اليابان الثلاثة الأولى في الشوط الأول من خلال سرعة لاعباته ومهاراتهن، بعدما تمكنّ من اختراق الدفاع الإسباني المتقهقر بسهولة.

وسبق للمنتخبين الفوز على زامبيا وكوستاريكا المغمورين ليضمنا التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وجاء الهدف الافتتاحي في الدقيقة 12 عندما تفوقت ميازاوا على الدفاع، بعدما تلقت تمريرة من جون إندو قبل أن تتخطى حارسة المرمى ميسا رودريغيس وتسدد داخل المرمى.

وتحولت ميازاوا إلى ممرّر في الدقيقة 29، بعد أن تقدمت بسرعة ومرّرت إلى يوكي، التي ارتدت كرتها من قدم إيرين باريديس وسكنت في الزاويا العليا.

ومن هجمة مرتدة أخرى، تمكنت ميازاوا من تسجيل هدفها الثاني قبل نهاية الشوط الأول. وختمت البديلة تاناكا مهرجان الأهداف في الدقيقة 82 بعد انطلاقة سريعة أربكت فيها الدفاع الإسباني.

من جهة أخرى، حققت زامبيا فوزا معنويا على حساب كوستاريكا 3-1 ضمن المجموعة ذاتها.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك